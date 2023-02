Trois personnes sont mortes et cinq autres ont été gravement blessées lorsqu’un tireur a ouvert le feu sur le campus de l’Université d’État du Michigan, lundi soir. Le suspect aurait ensuite retourné son arme contre lui, selon la police.



Les autorités ne savent pas pourquoi l'homme de 43 ans, dont le nom n'a pas été immédiatement dévoilé, a pris pour cible le campus. Il n'était ni étudiant ni employé et n'avait aucune affiliation avec l'université, selon la police du campus.

La fusillade a commencé lundi soir dans un bâtiment universitaire et s'est ensuite déplacée dans un immeuble voisin abritant le syndicat des étudiants, qui est aussi un lieu de rassemblement populaire pour les étudiants qui veulent manger ou étudier.

Alors que des centaines d'officiers parcouraient le campus d'East Lansing, à environ 145 kilomètres au nord-ouest de Detroit, les étudiants se cachaient où ils pouvaient. Quatre heures après que les premiers coups de feu ont été signalés, la police a annoncé la mort de l'homme.

Le chef adjoint par intérim du département de police du campus, Chris Rozman, a indiqué que deux personnes avaient été tuées dans l'immeuble Berkey Hall et une autre au MSU Union, tandis que cinq personnes étaient dans un état critique à l'hôpital.

La police a confronté le tireur, qui est ensuite décédé des suites d'une «blessure par balle auto-infligée», a affirmé M. Rozman.

UPDATE: The suspect has been located off campus. It appears he has died from a self-inflicted gunshot wound. There is no longer a threat to campus and the shelter-in-place has been lifted. pic.twitter.com/6s2KGvoKpV