La Société des traversiers du Québec (STQ) ajoutera trois nouveaux traversiers électriques pour moderniser sa flotte. La livraison du premier navire est estimée à 2029.

L'annonce a été faite lundi à Québec par la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault.

Les traversiers électriques rechargeables seront destinés aux traverses de L’Isle-aux-Coudres et de Sorel-Tracy.

Il s'agit d'un investissement de 191,5 millions de dollars selon les premières estimations du gouvernement du Québec.

«Ce projet démontre notre volonté d’action et notre leadership dans la lutte aux changements climatiques. En plus de réduire l’émission de GES, ce projet permettra à la STQ d’améliorer la fiabilité et la prévisibilité du service au bénéfice des usagers des traverses. Notre gouvernement a pleinement confiance en l’expertise maritime de la Société des traversiers du Québec pour mener à bien ce projet d’envergure pour tout le Québec et je salue leur travail en ce sens», a affirmé dans un communiqué Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable.

Lorsque les traversiers électriques seront en fonction, en 2030 estime la STQ, les navires présentement en fonction à la traverse de Sorel-Tracy et à celle de L’Isle-aux-Coudres seont utilisés comme navires de relève dans les autres traverses.

La STQ précise que ce projet s'ajoute aux projets de modernisation des infrastructures terrestres des traverses concernées, soit celles de Sorel-Tracy et de L’Isle-aux-Coudres. Ces deux projets sont présentement à l’étape du dossier d’opportunité.

Réduction des GES

Les navires électriques rechargeables permettront une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre.

«À titre d’exemple, seulement pour la traverse de Sorel-Tracy, ce projet permettra de réduire annuellement les émissions d’environ 4450 tonnes de CO2, soit l’équivalent du retrait d’environ 1000 voitures à essence sur nos routes», affirme la STQ.



La STQ va publier dans les prochains jours des appels d’offres pour les services professionnels requis pour la réalisation du dossier d’opportunité et du dossier d’affaires.

Réaction de QS

Le responsable solidaire en matière de Transports et Mobilité durable, Etienne Grandmont, a réagit fortement à l'annonce concernant les traversiers électriques.

«Après les problèmes avec le tunnel Hippolyte-Lafontaine et la réduction de services à la SAAQ, on est une fois de plus confrontés à une ministre des Transports qui navigue à courte vue, sans carte ni boussole. Ça fait depuis au moins 2021 que les traversiers de Québec sont régulièrement prêtés à la traverse de L'Isle-aux-Coudres, ce qui fait qu'on roule avec un seul traversier entre Québec et Lévis. Aujourd'hui, on annonce la livraison d’un premier navire en 2029! 6 ans encore à devoir endurer des bris de service causés par le manque de prévisibilité de la ministre Guilbault, c’est trop!», peut-on lire dans une réaction envoyée aux médias.

M. Grandmont demande par ailleurs à la CAQ de favoriser les filières québécoises dans l'appel d'offres « considérant les chantiers navals et l’expertise électrique que le Québec possède.»