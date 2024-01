Trois personnes ont perdu la vie lorsqu’un hélicoptère d’une entreprise d’héliski s’est écrasé en Colombie-Britannique, lundi.

L’entreprise Northern Escape Heli-Skiing a confirmé les trois décès dans un communiqué de presse, mais elle ne s’est pas avancée sur le nombre de blessés impliqués dans cet accident, survenu près de la ville de Terrace.

De leur côté, les services de santé d'urgence de la Colombie-Britannique ont indiqué avoir été informés de l'accident lundi après-midi, heure locale.

Trois ambulances aériennes et cinq ambulances terrestres ont été dépêchées sur les lieux, et les ambulanciers paramédicaux ont traité quatre patients qui ont été transportés à l'hôpital dans un état critique.

Le porte-parole du Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage de Victoria, le sous-lieutenant Wilson Ho, a précisé qu’un hélicoptère CH-149 Cormorant avait été envoyé sur place pour apporter son aide.

Dans son communiqué, Northern Escape Heli-Skiing a mentionné être entrée en contact avec l'équipe de gestion du stress en cas d'incident critique d'HeliCat Canada, une association professionnelle représentant l'industrie du ski en hélicoptère et en chenillette, qui offrira des services aux personnes touchées par cet événement.

«Northern Escape Heli-Skiing se concentre sur la sécurité de ses clients, de son personnel et de ses guides. C'est notre priorité absolue et le travail le plus important que nous accomplissons», a soutenu le président et directeur général de l'entreprise, John Forrest, dans le communiqué.

«Nous travaillons en étroite collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada et d'autres autorités pour soutenir l'enquête sur la cause de l'incident.»