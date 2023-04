Alors que des explosions et des coups de feu retentissent à l'extérieur, les Soudanais de la capitale Khartoum et d'autres villes se sont réfugiés chez eux pour une troisième journée, lundi, tandis que l'armée et une puissante troupe rivale s'affrontaient dans les rues pour prendre le contrôle du pays.

Au moins 185 personnes ont été tuées et plus de 1800 blessées depuis le début des combats, a déclaré à la presse l'envoyé de l'ONU, Volker Perthes. Les deux camps utilisent des chars, de l'artillerie et d'autres armes lourdes dans les zones densément peuplées. Des avions de chasse survolent le pays et des tirs antiaériens illuminent le ciel à la tombée de la nuit.

Le bilan pourrait être beaucoup plus lourd, car de nombreux corps se trouvent dans les rues du centre de Khartoum, que personne ne peut atteindre en raison des affrontements. Aucune information officielle n'a été donnée sur le nombre de civils ou de combattants tués.

À lire également : Le G7 s'engage à intensifier les sanctions contre la Russie pour sa guerre en Ukraine

Des millions de personnes

La soudaine flambée de violence du week-end entre les deux principaux chefs militaires du pays, chacun soutenu par des dizaines de milliers de combattants lourdement armés, a contraint des millions de personnes à rester chez elles ou dans les endroits où elles pouvaient s'abriter, alors que les approvisionnements diminuaient et que plusieurs hôpitaux étaient contraints de fermer leurs portes.

Douze hôpitaux de la capitale ont été «évacués de force» et sont «hors service» en raison des attaques ou des coupures de courant, a déclaré le Syndicat des médecins soudanais, sur un total d'une vingtaine d'hôpitaux. Quatre autres hôpitaux situés en dehors de la capitale ont également fermé leurs portes, a ajouté le syndicat dans un communiqué publié lundi en fin de journée.

Des diplomates de haut niveau de quatre continents se sont précipités pour négocier une trêve, et le Conseil de sécurité des Nations unies s'apprêtait à discuter de la crise.

«Les tirs et les obus sont omniprésents», a souligné Awadeya Mahmoud Koko, responsable d'un syndicat regroupant des milliers de vendeurs de thé et d'autres travailleurs de l'alimentation, depuis son domicile situé dans un quartier du sud de Khartoum.

Selon elle, un obus a frappé la maison d'un voisin dimanche, tuant au moins trois personnes. «Nous n'avons pas pu les emmener à l'hôpital ou les enterrer», a-t-elle dit.

Dans le centre de Khartoum, des tirs continus ont retenti et de la fumée blanche s'est élevée près du principal quartier général militaire, l'un des principaux fronts de bataille.

Non loin de là, au moins 88 étudiants et membres du personnel sont bloqués dans la bibliothèque de l'école d'ingénieurs de l'université de Khartoum depuis le début des combats, a mentionné l'un des étudiants dans une vidéo mise en ligne lundi. Un étudiant a été tué lors des affrontements à l'extérieur et un autre blessé, a-t-il ajouté. Ils n'ont ni eau ni nourriture, a-t-il poursuivi, montrant une salle remplie de personnes dormant à même le sol.

Longue histoire de coups d'État militaires

Même dans un pays ayant une longue histoire de coups d'État militaires, les scènes de combat dans la capitale et dans la ville voisine d'Omdurman, de l'autre côté du Nil, sont sans précédent. Ces troubles surviennent quelques jours avant que les Soudanais ne célèbrent l'Aïd al-Fitr, la fête marquant la fin du ramadan, le mois de jeûne islamique.

La lutte pour le pouvoir oppose le général Abdel-Fattah Burhan, commandant des Forces armées, au général Mohammed Hamdan Dagalo, chef des Forces de soutien rapide, un groupe paramilitaire. Les anciens alliés ont orchestré ensemble le coup d'État militaire d'octobre 2021.

Les violences ont fait planer le risque d'une guerre civile au moment même où les Soudanais tentaient de relancer le mouvement en faveur d'un gouvernement civil démocratique après des décennies de régime militaire.

Sous la pression internationale, les deux généraux militaires ont récemment convenu d'un accord-cadre avec les partis politiques et les groupes pro-démocratiques, mais la signature a été reportée à plusieurs reprises alors que les tensions augmentaient au sujet de l'intégration des Forces de soutien rapide dans les forces armées et de la future chaîne de commandement.

Les États-Unis, l'ONU et d'autres organisations ont appelé à une trêve. L'Égypte, qui soutient l'armée soudanaise, ainsi que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui ont tissé des liens étroits avec les Forces de soutien rapide ces dernières années en envoyant des milliers de combattants pour soutenir leur guerre au Yémen, ont également appelé les deux parties à se retirer.

Il y a quatre ans à peine, le Soudan inspirait l'espoir après qu'un soulèvement populaire eut permis de renverser le dirigeant autocratique de longue date, Omar al-Bashir.

Mais les troubles qui ont suivi, en particulier le coup d'État de 2021, ont fait échouer le processus de démocratisation et ruiné l'économie. Un tiers de la population, soit environ 16 millions de personnes, dépend désormais de l'aide humanitaire dans ce pays riche en ressources, le troisième d'Afrique en termes de superficie.

En collaboration avec Jack Jeffery, AP