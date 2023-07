Des manifestants ont érigé des barricades, allumé des feux et tiré des feux d'artifice en direction de la police qui a répliqué avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau dans les rues françaises pendant la nuit de jeudi à vendredi, alors que les tensions augmentaient suite à la fusillade mortelle par la police d'un adolescent de 17 ans, un événement qui a choqué la nation. Plus de 600 personnes ont été arrêtées et au moins 200 policiers ont été blessés alors que le gouvernement luttait pour rétablir l'ordre lors de cette troisième nuit d'agitation.



Des véhicules de police blindés ont foncé à travers les restes calcinés de voitures retournées et incendiées dans la banlieue nord-ouest de Paris, à Nanterre, où un policier a tiré sur l'adolescent identifié uniquement par son prénom, Nahel. De l'autre côté de Paris, des manifestants ont incendié la mairie de la commune de Clichy-sous-Bois et ont mis le feu à un dépôt de bus à Aubervilliers.

Dans plusieurs quartiers parisiens, des groupes de personnes ont lancé des pétards en direction des forces de sécurité. Le commissariat de police du 12e arrondissement de la ville a été attaqué, tandis que certains magasins ont été pillés le long de la rue de Rivoli, près du Musée du Louvre, ainsi qu'au Forum des Halles, le plus grand centre commercial du centre de Paris.

Dans la ville portuaire méditerranéenne de Marseille, la police a cherché à disperser des groupes violents dans le centre-ville, ont déclaré les autorités régionales.

Environ 40 000 policiers ont été déployés pour réprimer les manifestations. La police a interpelé 667 personnes, a déclaré le ministre de l'Intérieur ; 307 d'entre elles se trouvaient uniquement dans la région parisienne, selon la préfecture de police de Paris.

Environ 200 policiers ont été blessés, selon un porte-parole de la police nationale. Aucune information n'était disponible sur les blessures parmi le reste de la population.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dénoncé vendredi ce qu'il a qualifié de nuit de «violence rare». Son bureau a décrit les arrestations comme une augmentation significative par rapport aux opérations précédentes, dans le cadre des efforts globaux du gouvernement pour être «extrêmement ferme» envers les émeutiers.

Cette nuit, nos policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers ont encore fait face, avec courage, à une rare violence.



Le gouvernement s'est abstenu de déclarer l'état d'urgence, mesure prise pour mettre fin à des semaines d'émeutes à travers la France suite à la mort accidentelle de deux garçons poursuivis par la police en 2005.

Le président Emmanuel Macron a quitté précipitamment un sommet de l'UE à Bruxelles, où la France joue un rôle majeur dans l'élaboration des politiques européennes, pour retourner à Paris et tenir une réunion de sécurité d'urgence vendredi.

«Il ne voulait vraiment pas tuer»

Le policier accusé d'avoir tiré mardi a été inculpé provisoirement d'homicide volontaire, après que le procureur Pascal Prache ait déclaré que son enquête initiale l'avait amené à conclure que «les conditions d'utilisation légale de l'arme n'étaient pas réunies». Les inculpations provisoires signifient que les magistrats instructeurs soupçonnent fortement des actes répréhensibles, mais doivent mener davantage d'enquêtes avant de renvoyer une affaire devant un tribunal.

L'avocat du policier détenu, s'exprimant sur la chaîne de télévision française BFMTV, a déclaré que l'agent était désolé et «dévasté». L'agent a fait ce qu'il pensait être nécessaire sur le moment, a déclaré l'avocat Laurent-Franck Lienard au média.

«Il ne se lève pas le matin pour tuer des gens», a déclaré Lienard à propos de l'agent, dont le nom n'a pas été divulgué conformément à la pratique française dans les affaires pénales. «Il ne voulait vraiment pas tuer.»

Tensions entre la police et les jeunes

La fusillade, capturée sur vidéo, a choqué la France et a ravivé les tensions de longue date entre la police et les jeunes des quartiers défavorisés et des projets de logement.

La mère de Nahel, identifiée sous le nom de Mounia M., a déclaré à la télévision France 5 qu'elle était en colère contre l'officier qui a tué son unique enfant, mais pas contre la police en général. «Il a vu un petit enfant qui avait l'air arabe, il voulait lui prendre la vie», a-t-elle déclaré.

Elle a demandé que la justice soit «très ferme».

«Un policier ne peut pas prendre son arme et tirer sur nos enfants, prendre la vie de nos enfants.» - Mounia M., mère de Nahel

Lutte au racisme

La grand-mère de Nahel, qui n'a pas été identifiée par son nom, a déclaré à la télévision algérienne Ennahar TV que sa famille avait des origines en Algérie.

Le ministère des Affaires étrangères de l'Algérie a déclaré dans un communiqué jeudi que le deuil était largement partagé dans le pays d'Afrique du Nord.

Les militants antiracistes ont renouvelé leurs plaintes concernant le comportement de la police.

«Nous devons aller au-delà de dire que les choses doivent se calmer», a déclaré Dominique Sopo, responsable du groupe de campagne SOS Racisme. «La question ici est de savoir comment faire en sorte que nous ayons une force de police qui, lorsqu'elle voit des Noirs et des Arabes, ne tend pas à leur crier dessus, à utiliser des termes racistes contre eux et, dans certains cas, à leur tirer dans la tête.»

La question de la race était un sujet tabou en France pendant des décennies, le pays étant officiellement attaché à une doctrine d'universalisme indifférencié. Mais certains groupes de plus en plus vocaux soutiennent que ce consensus dissimule une discrimination et un racisme généralisés.

Les tensions augmentent

L'utilisation mortelle d'armes à feu est moins fréquente en France qu'aux États-Unis, bien que 13 personnes qui ne se sont pas conformées à des contrôles routiers aient été abattues par la police française l'année dernière. Cette année, trois autres personnes, dont Nahel, sont décédées dans des circonstances similaires. Les décès ont suscité des demandes de plus de responsabilité en France, qui a également connu des manifestations contre l'injustice raciale après le meurtre de George Floyd par la police dans le Minnesota.

À Nanterre, une marche pacifique jeudi après-midi en l'honneur de Nahel a été suivie de confrontations croissantes, avec de la fumée s'élevant des voitures et des poubelles en feu.

Les tensions ont augmenté dans plusieurs endroits de la France tout au long de la journée. Dans la paisible ville pyrénéenne de Pau, dans le sud-ouest de la France, un cocktail Molotov a été lancé contre un commissariat de police, ont déclaré les autorités nationales de police. Des véhicules ont été incendiés à Toulouse et un tramway a été incendié dans une banlieue de Lyon, ont déclaré les autorités policières.

Certaines villes, comme Clamart dans la banlieue sud-ouest de la capitale française et Neuilly-sur-Marne dans la banlieue est, ont instauré des couvre-feux préventifs pendant la nuit.

Les services de bus et de tramway dans la région parisienne ont été interrompus par précaution, et de nombreuses lignes de tramway sont restées fermées pendant les heures de pointe du vendredi matin.

Les troubles se sont étendus jusqu'à la capitale belge, Bruxelles, où une douzaine de personnes ont été arrêtées lors d'échauffourées liées à la fusillade en France et plusieurs incendies ont été maîtrisés.

Pascal Prache, le procureur de Nanterre, a déclaré que les policiers avaient tenté d'arrêter Nahel car il avait l'air très jeune et conduisait une Mercedes immatriculée en Pologne dans une voie réservée aux bus. Il aurait brûlé un feu rouge pour éviter d'être arrêté puis s'est retrouvé coincé dans la circulation.

Les deux policiers ont déclaré avoir sorti leurs armes pour l'empêcher de fuir. L'officier qui a tiré le coup a déclaré qu'il craignait d'être lui-même, son collègue ou quelqu'un d'autre pourrait être percuté par la voiture, selon M. Prache.

Les scènes dans les banlieues françaises rappellent celles de 2005, lorsque les décès de Bouna Traoré, âgé de 15 ans, et Zyed Benna, âgé de 17 ans, ont provoqué trois semaines d'émeutes, révélant la colère et le ressentiment dans les quartiers défavorisés. Les garçons ont été électrocutés après s'être cachés de la police dans une sous-station électrique à Clichy-sous-Bois.

