Trop d’entrepreneurs québécois considèrent qu’ils n’ont pas besoin d’innover, car leur recette «fonctionne bien». Or, les entreprises qui optent pour le statu quo risquent d’être un jour dépassées par leurs concurrents, prévient l'innovateur en chef du Québec, Luc Sirois.

«Une entreprise qui n’innove pas meurt», insiste en entrevue M. Sirois, qui a le mandat de susciter l’envie d’innover chez les Québécois. «C'est la réalité. Ça peut prendre du temps, ça peut s'étirer. L'histoire le démontre. Les entreprises performantes d'aujourd'hui, ce ne sont plus les entreprises performantes d'hier.»

Le constat que les entreprises québécoises accusent un retard en innovation n’est pas nouveau. En 2021, elles ont investi en moyenne 5,6% de leurs revenus en recherche et développement ou dans un projet lié à l’innovation. Cette proportion est de 6,6 % en Ontario et de 9,2 % en Colombie-Britannique. C’est pour changer cette tendance que le ministère de l'Économie et de l'Innovation a créé le Conseil de l'innovation du Québec en décembre 2020.

M. Sirois a toutefois été surpris par le nombre de dirigeants d’entreprises qui ne voient pas la pertinence d’investir en innovation. «Qu’est-ce que vous voulez dire quand vous dites que vous n’en avez pas besoin?» lance l’innovateur en chef interloqué.

Seulement la moitié des entreprises (51 %) avaient un projet d’innovation dans leurs cartons durant la période de février 2021 à février 2022, selon un rapport du Conseil de l'innovation du Québec réalisé à partir d’un sondage de la firme de sondage Léger.

Parmi les entreprises qui n’en ont pas, 35 % affirment qu’elles «n’en ont pas besoin». Cette proportion est particulièrement élevée dans la région de la Capitale-Nationale (62 %) et pour les entreprises dans le secteur de la construction, de la fabrication, du transport et de l’entreposage (52 %).

Quand ils rencontrent les récalcitrants, M. Sirois ne voit pas des personnes désabusées, nuance-t-il, mais bien des gestionnaires qui en ont déjà beaucoup dans leur assiette.

«Il y a plein de raison: "mon carnet de commandes est plein, ma chaîne d'approvisionnement est brisée, il faut que j'éteigne des feux, ça coûte bien trop cher, ça va bien: pourquoi prendre un risque"», énumère-t-il.

Pourtant, les résultats de l’enquête du Conseil de l'innovation du Québec démontrent que les projets d’innovation des entreprises québécoises ont des retombées, souligne l’innovateur en chef.

En moyenne, les entreprises québécoises prévoyaient que leurs revenus augmenteraient de 5,6 % en 2022. Ce chiffre s'élève à 7,8 % pour les entreprises qui ont développé un projet d’innovation. Les entreprises qui innovent génèrent une plus grande part de leurs revenus par l’exportation, 14,4 % contre 10,2 % pour celles qui n'innovent pas.

