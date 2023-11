Lane Hinkley, 19 ans et assistant-capitaine des Islanders de Charlottetown, a fait cette annonce lundi dans une publication sur Instagram. Quelques jours plus tôt, il a appris que sa carrière de hockey était terminée quand il a reçu les résultats d’un examen médical.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

«Le médecin a dit que mon IRM affichait une lésion de 25 millimètres par 17 millimètres sur mon cerveau, ainsi que d'autres cicatrices dont il était incapable déterminer la taille», a écrit Hinkley dans son message.

«Trop de coups de poing et trop de commotions cérébrales dont je n'ai pas bien guéri.»

M. Hinkley ajoute qu'il court un risque d'encéphalopathie traumatique chronique (ETC) et de démence précoce.

Le défenseur était un choix de première ronde de la LHJMQ du Titan d'Acadie-Bathurst en 2020, équipe pour laquelle il a disputé 59 matchs avant d'être échangé aux Voltigeurs de Drummondville. Il s'est joint aux Islanders lors de la saison 2022-2023. Il a disputé un total de 39 matchs pour l'organisation.

«Le hockey est un sport difficile», a-t-il écrit.

«Même si c'est la fin, ce n'est de cette façon-là que je voudrais que mes pairs et tous ceux qui m'ont vu jouer se souviennent de moi.» - Lane Hinkley

Hinkley s'est adressé plus particulièrement à ses coéquipiers lors de l'annonce de sa retraite.

«Je tiens à vous tous. Chaque petit instant que nous avons passé ensemble compte et mérite qu’on s’en souvienne. J’espère que vous appréciez tous chaque instant comme j’ai pu les apprécier. Quoi qu’il en soit, je suis heureux d’avoir été entouré par vous », a-t-il mentionné.

«Nous sommes une grande famille et vous, en tant que coéquipiers, êtes devenus ce que je préfère lorsque je vais à la patinoire tous les jours. Plus particulièrement aux joueurs des Islanders, je vous aime et rappelez-vous, les bonnes équipes ne perdent pas le samedi.»

Le défenseur, qui est né à Moncton et a grandi au Cap-Breton, a également remercié ceux qui l'ont soutenu tout au long de sa carrière. Il a aussi rappelé un moment spécial sur la glace.

«Je n'oublierai jamais mon premier match au Centre 200. J’ai vu dans la foule un petit garçon qui portait un maillot Hinkley; le numéro 77 sur le dos avec un grand sourire aux lèvres. C’est l’un de mes moments dont je suis le plus fier. Je ne l’oublierai jamais», a-t-il déclaré.

«Chaque fois que je jouais à Sydney, c'était comme un retour à la maison. C’était mon endroit préféré pour jouer, sans contredit.»

Dans un communiqué de presse de la LHJMQ, l'entraîneur-chef des Islanders, Jim Hulton, a déclaré que Hinkley était un «joueur honnête qui donnait tout ce qu’il avait chaque jour».

«Il a fait preuve d’un bon leadership auprès de ses coéquipiers qui avaient l’amélioration de son équipe à coeur», dit-il.

«Lane est très respecté par ses coéquipiers, les entraîneurs et le personnel de soutien pour son esprit d’équipe. Même si nous sommes attristés d'apprendre que Lane ne peut plus prendre le risque de jouer, nous sommes convaincus qu'il réussira dans tout domaine dans lequel il s'engagera.»

Hinkley a expliqué que la façon dont il jouait au hockey est la cause de la fin de sa carrière, mais dit qu'il «ne regrette aucun coup de poing qu'[il] a donné».

«Je ne m'excuserai jamais pour la façon dont j'ai joué», a-t-il écrit.

«Je porte fièrement ces cicatrices sur mes mains.»