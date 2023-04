Le premier ministre Justin Trudeau défend la nomination de la belle-sœur de son ministre Dominic LeBlanc comme commissaire intérimaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, soulignant que son travail dans ce bureau remonte aux années au pouvoir de l'ancien gouvernement conservateur de Stephen Harper.

Martine Richard, qui travaille au Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique du Canada comme avocate depuis 2013, a été nommée pour un mandat de six mois cette semaine.

«La commissaire intérimaire œuvre au sein des plus hauts niveaux à l’intérieur du Bureau du commissaire à l’éthique depuis plus de 10 ans. [...] Elle a fait un excellent travail sous l’ancien commissaire [Mario] Dion et elle l’a d’ailleurs remplacé une couple de fois quand il était en congé de maladie et qu’il faisait face à des problèmes de santé», a dit M. Trudeau vendredi en point de presse à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

À ses côtés, le député de cette province de l'Atlantique et ministre des Affaires intergouvernementales, M. LeBlanc, a précisé qu'il s'était récusé lorsque le premier ministre avait abordé la question durant des discussions du cabinet.

«Je n’ai pas participé du tout dans ce processus [de sélection]», a-t-il en outre soutenu en disant n'avoir rien d'autre à ajouter.

Une porte-parole du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique du Canada avait indiqué jeudi que, depuis que Mme Richard est à l'emploi de ce bureau, une disposition fait en sorte que certains sujets qui pourraient la placer dans un conflit potentiel ne sont jamais portés à son attention.

Mme Richard est devenue commissaire lundi en vertu d'un article de la Loi sur le Parlement du Canada qui permet au gouvernement de «confier l'intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois».

Vendredi, M. Trudeau a affirmé que «s'il y a bien un bureau qui comprend comment gérer les conflits d'éthique ou des apparences de conflits, c'est ce bureau-là».

L'ensemble des principaux partis d'opposition désapprouvent la nomination.

Et le fait que les libéraux martèlent que l'intégration de Mme Richard au sein de l'équipe du commissariat remonte aux années du gouvernement Harper n'y change rien. Jeudi, le leader parlementaire du gouvernement, Mark Holland, avait servi cet argument, au même titre que M. Trudeau.

Les conservateurs, qui avaient lancé le bal des critiques en période de questions, plus tôt cette semaine, ont gardé le cap vendredi.

Apparence de conflits d'intérêts

Le chef conservateur Pierre Poilievre a dit voirdans le choix de la belle-soeur de M. LeBlanc comme chien de garde de l'éthique une façon, pour les libéraux, de s'assurer de «pouvoir discuter de chaque cas autour de la table du souper» sans s'inquiéter.

Selon M. Poilievre, le premier ministre a dû se dire qu'il «aime bien nommer les membres de (sa) famille (libérale) et (ses) amis comme officiers indépendants». En prononçant ce dernier mot, il a mimé des guillemets dans les airs.

«Est-ce qu'on va épuiser la liste (…) pour ces positions-là?», a-t-il poursuivi.

Les conservateurs, tout comme les bloquistes, jugent notamment que le rapporteur spécial sur l'ingérence étrangère, David Johnston, est trop proche des libéraux et de Justin Trudeau.

Le Bloc québécois s'est aussi mis de la partie durant la période des questions de vendredi. Son porte-parole en matière d'éthique, René Villemure, a demandé à ce que le gouvernement fasse marche arrière.

«L'apparence de conflits d'intérêts saute aux yeux. Même s'ils semblent ne pas savoir ce que c'est, un conflit d'intérêts, nous demandons aux libéraux de revenir sur cette nomination', a-t-il lancé.

Pour M. Villemure, il ne fait aucun doute que le cas de Mme Richard «s'ajoute à une liste interminable de manquements à l'éthique».

Les néo-démocrates demandent aussi la révocation de la nomination de la belle-soeur du ministre LeBlanc, a indiqué en entrevue leur chef adjoint Alexandre Boulerice.

«Là où on est inquiet, c'est l'apparence de conflit d'intérêts. Même si elle est objective, neutre et fait un travail qui n'est pas biaisé, si elle fait une enquête sur un député ou un ministre libéral, il y aura toujours le doute qu'elle pourra faire preuve de complaisance», a-t-il dit.

À son avis, le dispositif mis en place en 2013 pour faire écran à tout possible conflit d'intérêts de Mme Richard n'est pas suffisant. Il estime que cette dernière est, en apparence, proche de l'ensemble de la famille libérale.

«On ne peut pas avoir de doute avec le ou la commissaire à l'éthique», a-t-il tranché.

M. LeBlanc a été reconnu coupable d'avoir enfreint les règles sur les conflits d'intérêts en 2018 pour avoir approuvé un permis de pêche lucratif pour une entreprise dirigée par un membre de la famille alors qu'il était ministre des Pêches.

M. Trudeau a aussi été blâmé par le Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique du Canada à plusieurs reprises, notamment pour son séjour sur l'île privée de l'Aga Khan.

Avec des informations de Mickey Djuric