Le Cabinet du premier ministre Justin Trudeau vient de publier discrètement les lettres de mandat de deux ministres qui se sont vu confier un portefeuille modifié ou nouvellement créé lors du remaniement ministériel de l'été dernier, mais les directives pour les autres portefeuilles ne sont pas mises à jour.

Des lettres de mandat viennent d'être publiées en ligne pour guider la ministre des Sports et de l’Activité physique et le ministre des Services aux citoyens. Le portefeuille des Sports a été remanié pour ajouter l'«activité physique», alors que le ministère des Services aux citoyens a été créé.

Les autres ministres ne reçoivent pas de nouvelles lettres de mandat du premier ministre, même si plusieurs ont changé de portefeuille en juillet dernier, et alors que la dernière série de directives avait été donnée en 2021, en pleine pandémie de COVID-19.

L'attaché de presse du premier ministre, Mohammad Hussain, a expliqué cette semaine que les nouvelles lettres de mandat s'appuyaient sur les engagements antérieurs et que les ministres devraient respecter les priorités énoncées par le premier ministre.

La lettre adressée au titulaire du nouveau ministère des Services aux citoyens, Terry Beech, indique qu'il devra chercher à améliorer la façon dont le gouvernement fournit les services aux Canadiens, en mettant l'accent sur la numérisation des services et en évitant des problèmes comme les longs délais dans le traitement des demandes de passeports à l'été 2022.

La ministre des Sports et de l'Activité physique, Carla Qualtrough, est invitée à promouvoir l'activité physique en tant qu'élément fondamental de la santé et du bien-être, et à garantir que les Canadiens aient un accès équitable aux sports et à l'activité physique.

Dans la foulée des scandales dans le hockey, notamment, elle devra aussi «assurer la mise en œuvre efficace du nouveau Mécanisme indépendant pour le sport sécuritaire, responsable de l’application du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport», au sein des organismes financés par le gouvernement fédéral.