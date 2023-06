Le premier ministre du Canada Justin Trudeau doit fournir lundi une mise à jour sur les feux de forêt qui ont forcé des milliers de personnes à quitter leur domicile et causé des dommages matériels considérables dans plusieurs provinces.

M. Trudeau fera le point à Ottawa vers midi aux côtés de plusieurs ministres, dont le ministre de la Protection civile Bill Blair et le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault.

Son annonce intervient alors que plusieurs provinces sont aux prises avec de dangereux feux de forêt qui ont brûlé des dizaines de milliers de kilomètres carrés de terres à travers le Canada au cours des deux derniers mois.

En Nouvelle-Écosse, le plus grand feu de forêt de l’histoire de la province a continué de brûler dans le comté de Shelburne, tandis que les pompiers ont réussi à circonscrire un incendie près de Halifax qui a endommagé ou détruit plus de 150 résidences dans la banlieue.

L’Alberta a récemment mis fin à l’état d’urgence qui avait été mis en place pour faire face à des feux de forêt sans précédent dans cette province, même si les responsables ont averti que la situation restait grave.

Le point sur les feux de forêt au Québec

Au Québec, plus de 150 incendies dimanche ont forcé des milliers de personnes à quitter leur domicile dans le nord-ouest de la province.

Le premier ministre du Québec, François Legault, aura d'abord une rencontre lundi vers 12h50 avec les autorités de sécurité publique pour faire le point sur l'état des feux de forêt au Québec.

Une mêlée de presse est prévue par la suite, vers 13h30, afin de faire le point sur la situation en présence des médias.

Pour l'occasion, François Legault sera notamment accompagné du ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina seront notamment présents.

À Sept-Îles, les autorités ont affirmé que les avis d’évacuations sont maintenus et la préalerte pour le quartier au nord de la rue Comeau aussi.

La qualité de l'air demeure mauvaise et on demande à la population de rester à l'intérieur, de fermer les portes et les fenêtres en plus de limiter les apports de l'air extérieur.

Les précipitations attendues dans les prochains jours devraient donner un sérieux coup de pouce aux pompiers et aux militaires qui combattent les feux.

Du renfort au Québec

Dimanche, en point de presse, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a annoncé que des pompiers et des soldats ont été formés et qu'ils sont déjà prêts à prêter main-forte pour maîtriser les feux.

Plus de 200 soldats sont arrivés à Sept-Îles au cours du week-end dernier pour aider à combattre les feux, une information confirmée notamment par Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis, ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord.

Les @ForcesCanada sont arrivées à Sept-Îles! Leur présence permettra de prêter main-forte à la @SOPFEU, mais aussi de soutenir l’approvisionnement en Minganie, sur la Basse-Côte-Nord et à Schefferville. Merci d’être là #polqc pic.twitter.com/xucmqVUxPy — Kateri Champagne Jourdain (@CJKateri) June 4, 2023

Le ministre, François Bonnardel, a aussi fait savoir que près de 200 pompiers seront aussi formés pour prêter main forte dans l'ensemble de la province et que des effectifs additionnels de 200 policiers de la SQ sont aussi déployés dans les régions les plus touchées par les feux.

Au cours du week-end, le président français Emmanuel Macron a fait savoir sur les réseaux sociaux que la France était solidaire du Canada face aux «terribles incendies».

«Une centaine de nos soldats du feu se préparent à aller combattre les flammes aux côtés de leurs camarades québécois. Des experts sont aussi mobilisés. Amis canadiens, les renforts arrivent», a exprimé M. Macron.

Une aide très appréciée par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) qui a répondu au message de M. Macron en soulignant : «Nous accueillerons les pompiers français avec grand plaisir.»

Nous accueillerons les pompiers français avec grand plaisir. https://t.co/QocnfVBlwJ — SOPFEU (@SOPFEU) June 5, 2023

Près de 700 pompiers d'Afrique du Sud, d'Australie, de Nouvelle-Zélande et des États-Unis devraient aussi arriver au Canada au cours des deux prochaines semaines pour aider au début anormalement intense de la saison des incendies de forêt.

Des centaines de feux de forêt

En date de 5h45 lundi matin, la SOPFEU dénombrait 156 incendies en activité au Québec dans sa «zone intensive». Cette année, à ce jour, le Québec a dû faire face à 416 incendies de forêt — contre 199 à la même date — pour un total de 194 577.3 hectares affectés. Pour la «zone nordique», il s'agit de huit incendies en activité au moment d'écrire ces lignes.

Une bonne partie du Québec est visée à l'heure actuelle par une interdiction de faire des feux à ciel ouvert ainsi que par une interdiction d’accès en forêt sur les terres du domaine de l’État. Plusieurs chemins sont également fermés à l'heure actuelle. Cette décision du ministère des Ressources naturelles et des Forêts a été prise en raison des risques importants d’allumage de nouveaux feux et afin de faciliter les interventions de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Avec des informations de La Presse canadienne et de Laurence Royer, Noovo Info