Un juge a statué mardi que Donald Trump avait commis une fraude pendant des années en construisant l'empire immobilier qui l'a catapulté vers la gloire et la Maison-Blanche.

Le juge Arthur Engoron, dans un procès civil intenté par le procureur général de New York, estime que l'ancien président et sa société avaient trompé les banques, les assureurs et autres en surévaluant massivement ses actifs et en exagérant sa valeur nette sur les documents utilisés pour conclure des transactions et obtenir un financement.



Le juge Engoron a ordonné que certaines des licences commerciales de Trump soient annulées à titre de sanction, ce qui rendrait difficile, voire impossible, leurs activités commerciales à New York, et a déclaré qu'il continuerait à avoir un observateur indépendant pour superviser les opérations de la Trump Organization.

Un porte-parole de Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la décision. Trump a longtemps insisté sur le fait qu’il n’avait rien fait de mal.

Cette décision, quelques jours avant le début d’un procès sans jury dans le procès du procureur général Letitia James, est le rejet le plus fort à ce jour de l’image soigneusement coiffée de Trump en tant que magnat de l’immobilier riche et avisé devenu puissance politique.

Au-delà de la simple vantardise de ses richesses, Trump, son entreprise et ses principaux dirigeants ont menti à plusieurs reprises à leur sujet dans ses états financiers annuels, récoltant des récompenses telles que des conditions de prêt avantageuses et des primes d’assurance inférieures, a découvert Engoron.

Ces tactiques ont dépassé les limites et violé la loi, a déclaré le juge, rejetant l’affirmation de Trump selon laquelle une clause de non-responsabilité sur les états financiers l’absolvait de tout acte répréhensible.