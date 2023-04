L'ancien président américain Donald Trump est arrivé à New York, lundi après-midi, où il devra répondre mardi à des accusations criminelles découlant de paiements secrets qu'il aurait effectués à deux femmes pendant sa campagne électorale de 2016.

L'imposant Boeing 757 bleu, blanc et rouge de l'ancien président, arborant le mot «TRUMP» en lettres d'or, a décollé de la Floride tout juste avant 13h, lundi, devant une foule qui s'était rassemblée pour encourager M. Trump.

La scène était assez différente à New York, où M. Trump a forgé sa réputation dans le mode des affaires et du divertissement, mais où il est devenu profondément impopulaire lorsqu'il est entré en politique.

Voyez le compte-rendu de Louis-Philippe Bourdeau sur place au bulletin Noovo Le Fil 17 dans la vidéo au-dessus.

Son retour à New York ouvre un chapitre sans précédent dans l'histoire américaine, puisqu'il deviendra le premier président à faire face à des accusations criminelles.

M. Trump devrait passer la nuit à la Trump Tower, puis se rendre aux autorités mardi pour sa mise en accusation, probablement en après-midi.

À lire et voir également:

Même si les autorités ne s'attendent pas à un afflux important de manifestants, elles ont tout de même rappelé que la possession d'une arme dans certaines zones de la ville, y compris à proximité des palais de justice, est un crime.

«Bien que certains fauteurs de troubles pensent peut-être venir dans notre ville demain (mardi), notre message est clair et simple : contrôlez-vous», a lancé le maire de New York, Eric Adams, en point de presse.

«La ville de New York est notre maison, pas un terrain de jeu pour votre colère mal placée. Nous sommes la grande ville la plus sûre d'Amérique parce que nous respectons l'État de droit à New York.»

M. Trump fait face à de multiples accusations de falsification de documents commerciaux, dont au moins une infraction criminelle, dans l'acte d'accusation prononcé par un grand jury de Manhattan la semaine dernière.

L'enquête se penche entre autres sur les paiements, dans les six chiffres, que M. Trump aurait versés à l'actrice pornographique Stormy Daniels et à l'ancienne mannequin du magazine Playboy Karen McDougal.

Les deux femmes allèguent qu'elles ont eu des relations sexuelles avec M. Trump avant qu'il ne se lance en politique.

À VOIR | Une inculpation «historique» dans le cas de Donald Trump

M. Trump nie avoir eu des liaisons sexuelles avec l'une ou l'autre des femmes et a nié tout acte répréhensible. Sur son réseau social Truth social, il a répété qu'il est victime d'une «chasse aux sorcières».

L'ancien président aurait également renforcé son équipe juridique, lundi, en embauchant un troisième avocat de haut niveau, Todd Blanche, selon trois personnes proches du dossier.

La Trump Tower était ouverte lundi, mais la circulation était gênée par les fermetures de rues. Un petit groupe de partisans a accroché de grandes banderoles «Trump 2024» en face d'un enclos improvisé de journalistes, en référence à la candidature du 45e président aux prochaines élections présidentielles.

Les autorités ont également pris des mesures pour fermer et sécuriser l'étage du palais de justice où M. Trump doit comparaître devant un juge dans le cadre de sa mise en accusation mardi.

Arrivé dans le Minnesota, où il visitait une usine pour promouvoir les politiques économiques de son administration, le président Joe Biden a été questionné à savoir s'il s'attendait à des débordements à New York.

«Non, j'ai confiance en la police de New York», a simplement répondu le président. Il a également soutenu qu'il avait confiance dans le système juridique du pays.