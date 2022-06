Dans un témoignage surprise devant le comité d’enquête de la Maison-Blanche sur les attentats du 6 janvier 2021 au Capitole, Cassidy Hutchinson, une ex-adjointe du cabinet de Donald Trump, a avancé mardi que l’ex-président savait que des gens qui se rendaient au Capitole ce matin-là étaient armés; Trump aurait même voulu les rejoindre.

Selon Hutchinson, conseillère du chef de cabinet du président à l’époque, Mark Meadows, a avancé que Trump est devenu «irrité» quand il a reçu pour instruction de la part d’agents de sécurité qu’il ne pourrait pas aller au Capitole pour des raisons de sécurité.

Il aurait été si fâché contre ses agents des services secrets qu’il aurait tenté de prendre le volant de la limousine présidentielle.

«Je suis le f**king président. Amenez-moi au Capitole maintenant»: c’est ce qu’aurait dit Trump au conducteur du véhicule, l’agent Robert Engel, qui répétait au président qu’il n’était pas sécuritaire d’y aller. C’est du moins ce qu’a entendu Hutchinson de la part de Tony Ornato, chef de cabinet adjoint.

Quand le président a su que des gens armés se rendaient au Capitole, il aurait demandé à ce qu’on «laisse entrer mon peuple», d’après les propos de Hutchinson.

La déclaration de Cassidy Hutchinson:

«Tony [Ornato] m’a dit que quand le Président a embarqué dans la "Bête" [la limousine présidentielle, NDLR], il avait l’impression que le mouvement vers le Capitole était encore possible et allait probablement se produire, mais que [le conducteur] Bobby avait plus d’information. Quand le Président a embarqué dans le véhicule avec Bobby, il pensait qu’ils se rendaient au Capitole et, quand Bobby lui a indiqué que ce n’était pas le cas, qu’ils n’avaient pas le personnel nécessaire pour s’y rendre de façon sécuritaire, […], le Président a eu une réaction très forte et très colérique. […] Le Président a dit quelque chose comme : "Je suis le f**king président, amenez-moi au Capitole maintenant."»

Ce témoignage-surprise n’a été annoncé que 24 heures à l’avance. Selon la vice-présidente du comité d’enquête, la républicaine Liz Cheney, le témoignage de Cassidy Hutchinson est censé éclaircir le comportement, les décisions et les déclarations de Donald Trump ainsi que de conseillers lors de l’attaque, tout comme ce qui était su dans les jours et les heures la précédant.

Hutchinson a déclaré au comité dans des entretiens tenus avant le témoignage de mardi que le chef de cabinet, Mark Meadows, était au courant de la possibilité de problèmes à venir.

Avec l'information de The Associated Press