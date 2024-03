Donald Trump cherche à retarder son procès prévu le 25 mars pour avoir tenté d'acheter le silence d'une actrice porno.

Il espère le retarder jusqu'à ce que la Cour suprême se prononce sur les allégations d'immunité présidentielle qu'il a soulevées dans une autre de ses affaires pénales.

Les avocats de l’ancien président républicain ont demandé lundi au juge de Manhattan, Juan Manuel Merchan, d’ajourner indéfiniment le procès pénal de New York jusqu’à ce que la demande d’immunité de M. Trump dans son affaire d’ingérence électorale à Washington, D.C., soit résolue. M. Merchan n’a pas immédiatement statué.

M. Trump affirme qu'il est à l'abri de poursuites pour des gestes présumés ayant impliqué des actes officiels au cours de son mandat.

Ses avocats soutiennent que certaines des preuves et des actes présumés dans l'affaire de l'achat du silence chevauchent son passage à la Maison-Blanche et constituent des actes officiels.

La Cour suprême doit entendre les arguments le 25 avril, un mois après le début prévu de la sélection du jury dans l’affaire du silence de M. Trump. Il s'agit de la première de ses quatre affaires pénales devant être jugées alors qu'il se rapproche de l'investiture républicaine à la présidentielle dans sa quête pour reprendre la Maison-Blanche.

Le bureau du procureur du district de Manhattan a refusé de commenter. Les procureurs devraient répondre à la demande de report de M. Trump dans des documents judiciaires plus tard cette semaine.

M. Trump a soulevé pour la première fois la question de l'immunité dans son affaire pénale à Washington, D.C., qui comprend des allégations selon lesquelles il aurait essayer de faire annuler les résultats des élections de 2020 à l'approche de la violente émeute de ses partisans au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021.

L’affaire de l'achat de silence se concentre sur des allégations selon lesquelles M. Trump aurait falsifié les registres internes de son entreprise pour cacher la véritable nature des paiements versés à son ancien avocat Michael Cohen, qui a aidé Trump à enterrer les histoires négatives lors de sa campagne présidentielle de 2016.

Entre autres choses, M. Cohen a payé 130 000 $ à l’actrice pornographique Stormy Daniels pour faire taire ses allégations de relation sexuelle extraconjugale avec M. Trump des années plus tôt.

Les avocats de M. Trump soutiennent que certaines preuves que les procureurs de Manhattan envisagent de présenter lors du procès secret, y compris les messages qu'il a publiés sur les réseaux sociaux en 2018 au sujet de l'argent versé à Cohen, provenaient de son mandat de président et constituaient des actes officiels.

Trump a plaidé non coupable l’année dernière de 34 chefs d’accusation pour falsification de dossiers commerciaux. Il a nié avoir eu une relation sexuelle avec Mme Daniels et ses avocats soutiennent que les paiements versés à M. Cohen étaient des frais juridiques légitimes et ne faisaient pas partie d'une quelconque dissimulation.

L’année dernière, un juge fédéral a rejeté l’affirmation de Trump selon laquelle les allégations contenues dans l’acte d’accusation pour silence financier impliquaient des fonctions officielles, rejetant ainsi sa tentative de déplacer l’affaire du tribunal d’État au tribunal fédéral.

«Les preuves suggèrent de manière écrasante qu’il s’agissait d’une affaire purement personnelle du président – une dissimulation d’un événement embarrassant», a écrit le juge de district américain Alvin Hellerstein en juillet dernier. «L’argent versé à une vedette de cinéma pour adultes n’est pas lié aux actes officiels d’un président. Cela ne reflète en rien la couleur des fonctions officielles du président.»

Les avocats de M. Trump ont fait appel de la décision du juge Hellerstein, mais ont abandonné leur appel en novembre. Ils ont dit qu’ils le faisaient avec préjugés, c’est-à-dire qu’ils ne pouvaient pas changer d’avis.

La question de savoir si un ancien président est à l’abri de poursuites fédérales pour des actes officiels réalisés au cours de ses fonctions n’est pas juridiquement vérifiée.

Les procureurs dans l'affaire de Washington, D.C., ont déclaré qu'une telle immunité n'existait pas et que, en tout état de cause, aucune des actions que Trump aurait entreprises dans l'acte d'accusation l'accusant de complot visant à renverser l'élection présidentielle de 2020 après sa défaite face au démocrate Joe Biden compte comme un acte officiel.

Le juge de première instance à Washington et une cour d'appel fédérale ont tous deux statué contre Donald Trump, mais la haute cour a accepté le mois dernier de réexaminer la question - une décision qui retarde le procès fédéral à Washington et injecte une nouvelle incertitude quant à la date à laquelle elle pourrait être jugée.