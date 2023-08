L'ancien président Donald Trump s'est rendu aux autorités, jeudi, en Géorgie, relativement à l'accusation d'avoir illégalement tenté de renverser l'élection de 2020 dans cet État, une comparution rapide de 20 minutes qui a donné lieu à une première historique: une photo d'identité judiciaire d'un ancien président américain.

Il a été libéré en vertu d'une caution de 200 000 $ et a repris la route de l'aéroport pour son vol de retour vers le New Jersey.

Plus tard en soirée, Donald Trump fait un retour sur le réseau social X, anciennement Twitter, qu'il n'avait pas utilisé depuis 2021, pour partager sa photo d'indentité judiciare.

Quelques heures avant que l'ancien président américain ne se rende à la prison du comté de Fulton pour répondre à des accusations liées à ses efforts pour rester au pouvoir après sa défaite aux élections de 2020, des dizaines de ses partisans s'étaient déjà rassemblés jeudi matin à l'extérieur de l'établissement.

En fin de journée, des manifestants pour et contre Donald Trump étaient rassemblés à l'extérieur de la prison. Les partisans de l'ex-président républicain étaient plus nombreux que les opposants, mais le groupe entier était dépassé par le nombre de médias près de l'entrée de la prison de Rice Street, qui était fermée à double tour.

De nombreuses personnes dans la foule portaient des t-shirts pro-Trump et brandissaient de grands drapeaux face à la rue, dont un qui proclamait «TRUMP WON» («Trump a gagné»).

C'est la quatrième fois cette année que M. Trump, le favori des primaires républicaines pour la présidentielle de 2024, est inculpé d'infractions pénales. Mais contrairement à ses arrestations précédentes, qui ont eu lieu dans des palais de justice juste avant les premières comparutions devant un juge, cette fois-ci, il s'est rendu dans une prison connue pour ses piètres conditions.

M. Trump et 18 autres personnes ont été inculpés la semaine dernière, accusés par la procureure du comté de Fulton, Fani Willis, d'avoir participé à une vaste opération visant à saper la volonté des électeurs de Géorgie, qui avaient préféré le démocrate Joe Biden au président sortant républicain dans un résultat serré.

De nombreuses autres personnes inculpées se sont rendues à la prison en début de semaine, notamment Rudy Giuliani, Sidney Powell et Jenna Ellis mercredi, et John Eastman mardi.

Le shérif du comté de Fulton, Pat Labat, a déclaré que M. Trump et les autres personnes impliquées dans cette affaire seraient traités comme n'importe qui d'autre.

Alors que des détenus passent des mois, voire des années, dans l'établissement carcéral en attendant d'être inculpés ou jugés, M. Trump n'a pas passé de temps derrière les barreaux après s'être livré aux autorités.

La prison souffre d'infrastructures délabrées et de surpopulation. Jeudi matin, la prison accueillait 2618 personnes, soit plus que sa capacité de 2254, selon les données du bureau du shérif.

Le mois dernier, le département américain de la Justice a annoncé l'ouverture d'une enquête sur les conditions de détention dans le comté de Fulton, évoquant la violence, la saleté et la mort, l'année dernière, d'un homme dont le corps a été retrouvé couvert d'insectes.

L'arrivée de Trump survient après un débat présidentiel mettant en vedette ses principaux rivaux pour la nomination républicaine de 2024, une compétition dans laquelle il reste le candidat favori malgré des ennuis juridiques croissants. Sa présence dans l'État, bien que probablement brève, devrait momentanément détourner les projecteurs de ses adversaires à la suite d'un débat au cours duquel d'autres candidats ont tenté de tirer parti de son absence pour mettre en avant leurs propres perspectives présidentielles.

La poursuite engagée par le comté de Fulton est la quatrième affaire pénale contre Trump depuis mars, date à laquelle il est devenu le premier ancien président de l'histoire des États-Unis à être inculpé. Depuis lors, il a fait face à des accusations fédérales en Floride et à Washington, et ce mois-ci, il a été inculpé à Atlanta avec 18 autres personnes - dont son ancien chef de cabinet, Mark Meadows, et l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani - en vertu d'une loi sur les organisations criminelles généralement associée aux membres de gangs et au crime organisé. Giuliani, avocat et confident de Trump, s'est présenté de lui-même mercredi et a été photographié lors de sa réservation.

Voyez l'entrevue de Michel Bherer avec l'analyste de politique américaine Rafael Jacob sur le sujet dans la vidéo.

Les affaires pénales ont entraîné une succession de réservations et de comparutions devant le tribunal, Trump faisant de courtes apparitions devant le tribunal avant de retourner sur le terrain de campagne. Il a transformé ces apparitions en événements de campagne, profitant d'un emploi du temps bien plus léger que celui de ses rivaux, avec des membres du personnel ravis de la couverture médiatique intensive qui a inclus des hélicoptères d'information suivant chacun de ses mouvements.

La campagne a également utilisé ces apparitions pour solliciter des contributions financières de ses partisans, tandis que les aides présentent les accusations comme faisant partie d'un effort politiquement motivé visant à nuire à ses chances de réélection.

Son apparition à Atlanta sera cependant différente des autres, car elle nécessitera qu'il se rende dans une prison aux prises avec des problèmes — mais sans comparution devant le tribunal pour le moment. Contrairement à d'autres villes qui ne l'ont pas obligé à poser pour une photo d'identité judiciaire, les responsables du comté de Fulton ont déclaré qu'ils prévoient de prendre une photo de réservation comme ils le feraient pour n'importe quel autre accusé.

«À moins que quelqu'un me dise le contraire, nous suivons nos pratiques habituelles, et donc votre statut n'a pas d'importance, nous aurons une photo d'identité judiciaire prête pour vous», a déclaré le shérif du comté de Fulton, Patrick Labat, lors d'une conférence de presse plus tôt ce mois-ci.

La procureure du district, Fani Willis, a donné à tous les accusés jusqu'à vendredi après-midi pour se rendre à la prison principale du comté de Fulton.

Trump a maintes fois nié toute faute. Il a déclaré dans un message sur les médias sociaux cette semaine qu'il était poursuivi pour ce qu'il a décrit en lettres majuscules comme un "appel téléphonique parfait" dans lequel il a demandé au secrétaire d'État républicain, Brad Raffensperger, de l'aider à «trouver 11 780 voix» pour renverser sa défaite dans l'État en faveur du démocrate Joe Biden.

On s'attend à ce que Trump se rende à la prison du comté de Fulton, qui est depuis longtemps un établissement en difficulté. Le mois dernier, le ministère de la Justice a ouvert une enquête sur les droits civils concernant les conditions, citant des cellules sales, la violence et la mort l'année dernière d'un homme dont le corps a été retrouvé couvert d'insectes dans l'aile psychiatrique de la prison principale. Trois personnes sont décédées en détention dans le comté de Fulton le mois dernier.

Cependant, on ne s'attend pas à ce que Trump y passe beaucoup de temps.

Ses avocats et les procureurs ont déjà convenu d'une caution de 200 000 $, avec des conditions qui incluent l'interdiction à l'ancien président d'intimider les co-accusés, les témoins ou les victimes dans l'affaire, y compris sur les médias sociaux.

Lorsque les accusés arrivent à la prison, ils passent généralement par un point de contrôle de sécurité avant de s'inscrire pour la réservation formelle dans le hall d'entrée. Pendant le processus de réservation, les accusés sont généralement photographiés et leurs empreintes digitales sont prises, et on leur demande de fournir certaines informations personnelles. Comme la caution de Trump a déjà été fixée, il sera libéré de garde une fois que le processus de réservation sera terminé.

Contrairement à d'autres juridictions, dans le comté de Fulton, les comparutions — au cours desquelles un accusé apparaît devant le tribunal pour la première fois — ont généralement lieu après que l'accusé se soit rendu à la prison et ait terminé le processus de réservation, et non le même jour. Cela signifie que Trump pourrait devoir faire deux voyages en Géorgie dans les prochaines semaines, bien que le bureau du shérif du comté de Fulton ait déclaré que certaines comparutions dans l'affaire pourraient avoir lieu virtuellement si le juge le permet, ou il pourrait renoncer à la comparution de Trump.

Lorsque Trump comparaîtra finalement devant le tribunal, le public est également susceptible de voir beaucoup plus de l'audience en direct. Les tribunaux de Géorgie permettent généralement les photographies et les vidéos de l'audience, contrairement aux tribunaux fédéraux et à New York, où l'accès de la presse est strictement contrôlé.

Ce n'est qu'à Manhattan que les photographes ont été autorisés à capturer des images de Trump brièvement assis au banc des témoins. Les tribunaux fédéraux interdisent généralement la photographie, les enregistrements et tout appareil électronique.