Donald Trump vise une victoire écrasante mardi dans le New Hampshire, s'assurant un balayage des deux premières courses primaires républicaines qui rendrait plus probable que jamais une revanche en novembre avec le président Joe Biden.

Selon Anna Sventek, la porte-parole de la secrétaire d'État, le scrutin se déroulait sans encombre dans tout l'État, avec une participation régulière jusqu'au début de l'après-midi.

L'assistant du procureur général, Brendan O'Donnell, responsable de l'unité de droit électoral, a déclaré qu'il s'agissait d'une «bonne matinée», sans «aucun problème majeur».

M. O'Donnell a indiqué que son bureau traitait des «plaintes typiques» de la part d'électeurs affiliés à un parti et souhaitant voter aux primaires de l'autre parti. De telles plaintes sont déposées chaque année, a-t-il précisé. Les démocrates ou les républicains inscrits qui voulaient changer d'affiliation pour cette élection auraient dû le faire avant la date limite fixée au mois d'octobre.

Il y a également eu quelques problèmes isolés concernant l'accessibilité des machines à voter et la propagande électorale dans les bureaux de vote, qui sont en train d'être résolus.

Nikki Haley, la dernière grande rivale de M. Trump au sein du GOP, a insisté sur le fait qu'elle ne concéderait pas une défaite prématurée alors qu'elle visitait des bureaux de vote, même si les alliés de M. Trump ont intensifié la pression sur elle pour qu'elle quitte la course si elle perdait avec une grande marge.

L'ancienne ambassadrice de l'ONU a concentré des ressources considérables sur le New Hampshire, espérant tirer parti de la tendance indépendante de l'État pour tenter de renverser la situation ou, du moins, d'obtenir une défaite serrée qui pourrait entamer la domination continue de M. Trump sur la politique républicaine.

«Je me présente contre Donald Trump, et je ne vais pas parler d'une nécrologie», a déclaré Mme Haley aux journalistes.

Si M. Trump l'emporte mardi, il sera le premier candidat républicain à la présidence à remporter des courses ouvertes dans l'Iowa et le New Hampshire depuis que ces deux États ont commencé à figurer en tête du calendrier électoral en 1976 - un signe de son emprise continue sur les électeurs les plus fidèles du parti et une indication qu'il prolongerait sa série de victoires, quelle que soit la durée de la participation de Mme Haley à la course.

M. Trump a largement remporté les primaires républicaines du New Hampshire lors de sa première course à la présidence en 2016, bien que certains de ses alliés aient perdu des courses importantes lors des élections de mi-mandat il y a deux ans. Mme Haley doit faire face à un adversaire qui a un lien profond avec la base du GOP et qui s'est concentré sur une victoire dans le New Hampshire suffisamment décisive pour mettre fin à la phase compétitive de la bataille pour l'investiture républicaine.

Si Mme Haley abandonnait après mardi, les primaires du GOP seraient décidées dès la deuxième étape, bien avant que la grande majorité des électeurs républicains du pays n'aient pu voter. L'entourage de M. Trump a intensifié ses appels pour que Mme Haley se retire s'il remporte facilement le New Hampshire après sa victoire de 30 points dans les caucus de l'Iowa. Mme Haley a terminé troisième dans l'Iowa, derrière le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui a mis fin à sa campagne dimanche.

À VOIR AUSSI | «Je vote pour Trump»: dans les gradins avec les jeunes Trumpistes

Son directeur de campagne a fait circuler un mémo aux donateurs, aux partisans et aux médias de Mme Haley, arguant qu'il était trop tôt pour l'écarter, tout en atténuant les attentes pour le New Hampshire.

«La classe politique et les médias veulent donner à Donald Trump un couronnement, a écrit Betsy Ankney dans cette note, rapportée pour la première fois par le New York Times. Ils disent que la course est terminée. Ils veulent lever les bras au ciel, après que seulement 110 000 personnes eurent voté lors d'un caucus dans l'Iowa, et dire, eh bien, je suppose que c'est Trump. Ce n'est pas comme ça que ça marche.»

Environ 40 % des électeurs inscrits dans le New Hampshire ne sont pas affiliés à un parti. Les républicains autorisent ces électeurs à voter pour les primaires du GOP, ce qui ouvre la coalition potentielle de Mme Haley à des électeurs plus à droite qui n'aiment pas M. Trump et même à des électeurs démocrates qui veulent s'opposer à M. Trump ou évacuer leurs frustrations à l'égard de Joe Biden.

Mme Haley a fait campagne avec le populaire gouverneur républicain du New Hampshire, Chris Sununu, un détracteur de M. Trump. Elle a toutefois fait remarquer que de nombreux représentants du pouvoir républicain s'étaient rangés derrière M. Trump, contredisant ainsi le discours anti-establishment de l'ancien président.

«C'est l'élite politique qui s'unit autour du président Trump, a insisté Mme Haley. La classe politique nous a mis dans ce pétrin. Nous avons besoin d'une personne normale et réelle pour nous en sortir.»

Mme Haley pourrait bénéficier de l'appui de certains partisans de l'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, qui a fait campagne en décriant M. Trump, mais a mis fin à sa candidature peu avant le caucus de l'Iowa la semaine dernière. M. Trump, quant à lui, pourrait consolider le soutien des électeurs conservateurs qui soutenaient M. DeSantis.

Dans les premiers résultats publiés tôt mardi, les six électeurs inscrits de la petite ville de Dixville Notch ont voté pour Mme Haley plutôt que pour M. Trump. La station balnéaire est la seule du New Hampshire cette année à avoir choisi de voter à minuit.

Il semble de plus en plus inévitable que le mois de novembre soit une reprise de l'affrontement entre Biden et Trump. Les deux hommes ont été critiqués par leurs adversaires en raison de leur âge ― M. Biden a 81 ans, M. Trump 77 ans ― et chacun a dépeint l'autre comme inapte à un nouveau mandat à la Maison-Blanche.

M. Trump a remporté à deux reprises les primaires républicaines du New Hampshire, mais a perdu l'État lors de ses deux campagnes électorales générales. M. Biden a terminé à une lointaine cinquième place lors des primaires démocrates de 2020, avant de remporter l'investiture. Lors des élections de novembre 2020, M. Biden a obtenu 52,7 % des voix contre 45,4 % pour M. Trump.

Les sondages d'opinion suggèrent que la plupart des Américains s'opposent à une nouvelle confrontation entre les deux hommes. Un sondage AP-NORC Center for Public Affairs Research réalisé en décembre a révélé que 56 % des adultes américains seraient très ou assez insatisfaits de la nomination de M. Biden en tant que candidat démocrate, et que 58 % d'entre eux pensaient la même chose de la nomination de M. Trump en tant que candidat du parti démocrate.

Certains électeurs du New Hampshire ont exprimé une frustration similaire.

Jeff Caira, 66 ans, un républicain de Sanbornton, a déclaré qu'il était indécis dans les primaires, mais qu'il souhaitait un candidat qui s'attaquerait «aux problèmes, plutôt qu'au bagage que les deux autres candidats semblent avoir».

Il s'est dit «déçu» qu'aussi vastes que soient les États-Unis, «les deux candidats de tête sont ce que nous avons de mieux à offrir».