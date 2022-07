Un homme armé qui a tué trois personnes lorsqu'il a ouvert le feu dans un centre commercial bondé a agi seul et a apparemment choisi ses victimes au hasard, a déclaré la police danoise lundi, excluant pratiquement que l'attaque était un «acte de terrorisme».



Ce texte est une traduction d'un article de APNews par Jan M. Olsen et Karl Ritter.

La police n'a identifié aucun motif pour l'attaque de dimanche dans l'un des plus grands centres commerciaux de Scandinavie. Un suspect portant un fusil et un couteau a été rapidement arrêté, et l'inspecteur en chef de la police de Copenhague, Søren Thomassen, a déclaré que le Danois de 22 ans avait également accès à une autre arme.

Il a déclaré que les armes à feu avaient été obtenues illégalement et que le suspect était connu des services de santé mentale, mais n'a donné aucun détail supplémentaire à ce sujet.

«C'était le pire cauchemar possible», a déclaré lundi la Première ministre danoise Mette Frederiksen, qualifiant l'attaque d'«exceptionnellement brutale».

Les trois personnes tuées étaient un garçon de 17 ans et une fille de 17 ans, tous deux danois, et un homme russe de 47 ans, selon Thomassen. Quatre autres personnes ont été hospitalisées pour des blessures par balle et étaient dans un état critique mais stable. Au total, 30 personnes ont été blessées, la plupart dans la bousculade paniquée après que les coups de feu ont retenti au centre commercial Field's, à la périphérie de la capitale danoise.

La dernière fusillade de cette ampleur remonte à février 2015, lorsqu'un homme de 22 ans a été tué dans une fusillade avec la police après une attaque dans la capitale qui a fait deux morts et cinq policiers blessés.

Devant la justice

Le suspect est arrivé pour une audience dans une salle d'audience bondée, où il devrait être mis en examen pour trois chefs d'accusation préliminaires de meurtre et quatre de tentative de meurtre, selon les médias danois. Les accusations préliminaires sont une étape avant le dépôt d'accusations formelles, mais permettent aux autorités de garder un suspect en détention pendant une enquête. Il ne peut pas être nommé en vertu d'une ordonnance du tribunal, ont rapporté les médias.

Thomassen a déclaré que la police n'avait aucune indication que quelqu'un ait aidé le tireur et que son motif reste flou.

«Il n'y a rien dans notre enquête, ou les documents que nous avons examinés, ou les choses que nous avons trouvées, ou les déclarations des témoins que nous avons obtenues, qui peuvent prouver qu'il s'agit d'un acte de terrorisme», a déclaré Thomassen, qui a précédemment identifié le suspect comme un «Danois de souche», une expression généralement utilisée pour signifier que quelqu'un est blanc.



Une personne en combinaison ADN blanche est emmenée par la police, près du centre commercial Field's, après une fusillade, à Copenhague, au Danemark, dimanche 3 juillet 2022. (Claus Bech/Ritzau Scanpix via AP)

La chaîne de télévision danoise TV2 a publié une photo granuleuse du tireur présumé, un homme portant un short jusqu'aux genoux, un gilet ou une chemise sans manches et tenant ce qui semblait être un fusil dans sa main droite.

«Il semblait très violent et en colère», a déclaré le témoin oculaire Mahdi Al-Wazni à TV2. «Il m'a parlé et m'a dit que (le fusil) n'était pas réel car je le filmais. Il semblait très fier de ce qu'il faisait».

Des images de la scène montraient des gens qui sortaient en courant du centre commercial, où les gens ont déposé des fleurs lundi.



La première ministre danoise Mette Frederiksen, au premier plan, et le ministre de la Justice, Mattias Tesfaye, ont déposé des fleurs à l'entrée du centre commercial Field's à Copenhague, au Danemark, le lundi 4 juillet 2022. (AP Photo/Sergei Grits)

Chassandra Stoltz, une étudiante de 18 ans qui se rendait à un concert de Harry Styles prévu dimanche soir à proximité, a décrit une bousculade alors que les coups de feu retentissaient. Au début, elle et sa sœur et son père pensaient que c'était parce que quelqu'un avait repéré Styles – mais elle a vite réalisé la panique, y compris un homme qui a attrapé son enfant d'une poussette dans le chaos.

«Les gens nous guidaient vers le panneau de sortie, et nous avons couru sur le toit et nous sommes restés coincés là pendant un moment, puis les gens ont paniqué partout et les gens pleuraient», a déclaré Stoltz.

Le concert de Styles a été annulé en raison de la fusillade.

L'attaque de dimanche est survenue environ une semaine après une fusillade dans la Norvège voisine, où la police a déclaré qu'un Norvégien d'origine iranienne avait ouvert le feu lors d'un festival LGBTQ, tuant deux personnes et en blessant plus de 20.