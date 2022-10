Toutes les solutions sont envisagées afin de réduire la pression sur le réseau routier de la ville de Montréal, à la veille du début des importants travaux prévus dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Mercredi, la mairesse Valérie Plante a assuré «vouloir prendre toutes les idées» pour rendre les prochaines années moins chaotiques. Mme Plante a confirmé que plusieurs mesures ont été prévues, dont la réduction des travaux entourant le secteur qui deviendra fort probablement un véritable enfer pour les automobilistes voulant traverser d’une rive à l’autre.

Parmi les idées évoquées, celle du président et chef de la direction, Chambre de commerce du Montréal, Michel Leblanc, qui souhaite limiter l’accès au tunnel lors des heures de pointe pour favoriser le transport collectif, les usagers faisant du covoiturage et les camions. «Pas de voiture solo durant ces périodes», a-t-il soutenu, qualifiant la solution de «difficile».

Interdire les voitures solo dans le Tunnel pendant les heures de pointe, comme le propose @MichelLeblanc20:

ce qu'en pense @Val_Plante ?



«On doit prendre toutes les idées»



«Il faut regarder les idées»#noovoinfo https://t.co/iLDuot820Q — Étienne Fortin-Gauthier (@EtienneFG) October 26, 2022

Valérie Plante n'a pas écarté cette possibilité réitérant qu'il «faut regarder les idées».

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a mentionné de son côté que les autorités ne sont pas encore au stade où elles vont interdire quoi que ce soit. Mais elle a ajouté qu’on ne peut rien exclure, que ce sera évolutif et qu’il faudra s’adapter.

La ministre a précisé qu’elle veut d’abord faire confiance aux gens.

De son côté, le gouvernement Legault veut surtout s'assurer de montrer l'exemple en favorisant le travail à la maison pour les fonctionnaires qui pourraient potentiellement être affectés par les travaux, qui débuteront le 31 octobre prochain.

«Nous favoriserons la souplesse et la flexibilité dans l’application de la politique de télétravail», a fait savoir la ministre responsable de l’Administration gouvernementale Sonia Lebel.

La mairesse de Longueuil Catherine Fournier a également détaillé son plan de match pour faire face à la situation. Parmi les mesures, Mme Fournier a confirmé une bonification du Réseau de transport de la Ville en ajoutant des navettes accessibles gratuitement.



Rappelons que le ministère des Transports (MTQ) mettra aussi en place plusieurs mesures. On parle notamment ici d’une augmentation du nombre de places de stationnement disponibles, cinq navettes gratuites pour traverser le tunnel jusqu’au métro Radisson à Montréal et l’ajout de lignes d’autobus et une bonification du service sur la ligne jaune du métro.

Lundi prochain, trois voies sur six du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine fermeront. Le ministère des Transports estime que le parcours d’un automobiliste souhaitant emprunter le pont-tunnel en direction de Montréal serait trois fois plus long. Le trajet vers la Rive-Sud serait quant à lui quatre fois plus long.

Les travaux, qui concernent entre autres le remplacement de dalle de béton, devraient se terminer en novembre 2025.

Plus de flexibilité, demande Geneviève Guilbault

Mme Guillbault a aussi appelé les employeurs à faire preuve de flexibilité en ce qui concerne les horaires et le télétravail. «Trouvez-vous un plan B, parce que ça va être corsé lundi prochain», a-t-elle d’ailleurs lancé aux personnes concernées.

«Je fais confiance aux employeurs et aux entrepreneurs : personne n’a envie que ses employés se retrouvent coincés dans un bouchon», a insisté Mme Guilbault.

Lorsque questionnée à savoir si Montréal pouvait nécessiter un lien supplémentaire avec la Rive-Sud, la vice-première ministre s’est limitée à souligner l’importance d’entretenir les liens existants et a mentionné que ce n’était pas dans les plans.

Avec des informations d'Étienne Fortin-Gauthier et d'Émile Bérubé-Lupien, Noovo Info