Les nouvelles publicités du ministère des Transports du Québec, visant à encourager le transport collectif «pour faciliter vos déplacements pendant les travaux du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine» ont suscité plusieurs réactions sur les réseaux sociaux, jeudi.

Sur le site gouvernemental, on peut apercevoir le slogan de la nouvelle campagne publicitaire: «C’est quoi ton plan B?». Un slogan qui a soulevé le questionnement de certains utilisateurs.

«C’est juste moi ou la pub pour la fermeture du tunnel sonne comme un constat d’échec?», a écrit le chef de division de La Presse, Pierre-André Normandin, via son compte Twitter.

C'est juste moi ou la pub pour la fermeture du tunnel Louis-H-Lafontaine sonne comme un constat d'échec? pic.twitter.com/Dad3b2Yult — Pa Normandin (@PaNormandin) October 13, 2022

«Ce n'est pas un échec, c'est une publicité pour inciter et encourager des gens à prendre le transport en commun. La rénovation va donner un 40 ans de vie de plus minimum pour le tunnel ce qui est énorme pour un ouvrage aussi exposé aux conditions très difficiles que celles du Québec», a toutefois répondu un utilisateur.

Cette campagne publicitaire survient après que le ministère des Transports ait annoncé, lors d’une conférence de presse, la fermeture de trois voies sur six du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine à compter du 31 octobre, et ce, jusqu’en novembre 2025.

Alors que ces entraves auront des impacts majeurs sur le réseau routier, le ministère souhaite envoyer le plus de gens possible en transport en commun. Pour ce faire, le ministre des Transports, François Bonnardel, a annoncé que le gouvernement «bonifiera le service de métro sur la ligne jaune en plus d’augmenter le nombre de départs de lignes d’autobus en direction du terminus Longueuil».

Le gouvernement offrira également une navette fluviale entre Montréal et Boucherville dans les prochaines années. Dès le 17 octobre, soit deux semaines avant la fermeture, des titres gratuits seront offerts au terminus Radisson afin de tester les mesures.