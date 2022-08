Automobilistes, armez-vous de patience. Le ministère des Transports a dévoilé jeudi sa mise à jour concernant les travaux majeurs dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

On indique que dès cet automne, une seule voie sera ouverte en direction de la Rive-Sud et deux le seront en direction de Montréal afin de réaliser des travaux «plus importants qu'attendu».

La configuration annoncée sera en place jusqu'en 2025.

«Je ne vous cacherai pas ma déception face à cette mauvaise nouvelle, mais nous n’avons malheureusement pas le choix de procéder ainsi. Je suis très conscient des impacts qu’occasionnera la prolongation du chantier de réfection du tunnel sur la vie des résidentes et résidents de la région métropolitaine. [...] J’encourage tous ceux qui empruntent régulièrement le tunnel à repenser leurs déplacements afin de limiter le temps perdu dans la congestion», a déclaré le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, François Bonnardel.

Cette fermeture permettra de réaliser les travaux le plus efficacement et sans faire d'autres interventions majeurs pendant les 40 prochaines années.

Cette décision survient après que le ministère et l'entrepreneur responsable aient revu leurs méthodes de travail, la séquence des interventions et le scénario de mobilité par rapport à divers enjeux techniques, notamment la dégradation plus importante que prévu de la voûte du tunnel.

«Je suis consciente des répercussions que ces modifications au projet auront sur la population. La situation sera suivie de très près par les experts du ministère des Transports et les partenaires de Mobilité Montréal. Nous mettrons en place, de concert avec les partenaires du transport collectif, d’importantes mesures afin de limiter les conséquences sur les personnes qui doivent se déplacer. J’invite les usagères et usagers à bien s’informer pour planifier leurs déplacements et à utiliser les transports en commun», a ajouté Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Des congestions seront à prévoir à l'heure de pointe le matin. Crédit photo: Ministère des Transports du Québec

Pour faciliter la circulation, de nouvelles mesures d’atténuation s’ajouteront à celles mises en place en décembre 2021. Elles seront prochainement annoncées au public.

Des congestions seront à prévoir à l'heure de pointe le soir. Crédit photo: Ministère des Transports du Québec

Rappelons qu’une voie réservée aux autobus, aux taxis et au covoiturage a été aménagée sur l’autoroute 20, en direction de Montréal. De plus, plus de 830 places de stationnement à Boucherville et à Belœil ont été ajoutées, en plus des lignes d'autobus.