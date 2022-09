Un tweet inapproprié restait, jusqu'ici, gravé dans les annales du web à moins d'une suppression — bien qu'une capture d'écran rapide pouvait toujours immortaliser le faux pas d'un politicien, d'une célébrité ou d'un usager «ordinaire»...

Cette époque semble sur le point d'être révolue. Twitter commence à tester une méthode de modification des publications des usagers — en d'autres mots, un bouton Edit va apparaître.



La plateforme sociale en a fait l'annonce de manière ludique, le 1er septembre 2022.

«Si vous voyez un tweet modifié, c'est parce que nous testons le bouton de modification. Oui, c'est en train de se produire et vous allez être OK», était-il écrit dans une publication jeudi.

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button



this is happening and you'll be okay — Twitter (@Twitter) September 1, 2022

Serons-nous vraiment OK? Il s'agit là d'une petite révolution dans le monde des réseaux sociaux. Il est possible de modifier sans contrainte des publications sur FB, Instagram et Reddit mais, sur Twitter, cela n'est pas le cas et donne parfois (souvent?) lieu à des publications controversées qui offrent par le fait même des abonnements au club des «mal cités».

Dans le cadre des tests de Twitter, «vous pourrez modifier vos tweets jusqu'à 30 minutes après leur publicaiton. Les tweets modifiés apparaîtront avec une icône, une date de mise à jour et une étiquette montrant qu'ils ont été changés. Ce sera visible pour tous», a déclaré Cam Gordon, directeur des communications de Twitter au Canada.

🆕 - We're starting to test Edit Tweets this month including here in 🇨🇦



🧵 - 1 of 2



How it'll work...



You can edit Tweets a few times within 30 min after they're sent



Edited Tweets will appear w/ an icon, timestamp & label to show they've been edited - this'll be 👀 to all pic.twitter.com/E862sOPuuw — Cam Gordon (@cam_gordon) September 1, 2022

Twitter planche sur ce fameux bouton Edit depuis 2021. Le défi relève surtout, pour la plateforme, de la sécurité. La fonctionnalité sera d’abord disponible pour les abonnés canadiens de Twitter Blue, le service d’abonnement payant de l’entreprise, dès la fin septembre.

«Ce bouton est l'amélioration la plus demandée pour Twitter depuis des années, a déclaré Jay Sullivan, directeur général du produit chez Twitter, en avril 2022. Les gens veulent être en mesure de réparer des erreurs, des fautes et des commentaires à chaud (parfois embarrassants) publiés dans le feu de l'action. Ces gens contournent le problème en supprimant leur tweet et en le tweetant à nouveau.»

«Sans des contraintes comme une limite de temps, du contrôle et de la transparence autour de ce qui est modifié, un bouton de modification pourrait être utilisé à de mauvaises fins pour changer le cours des conversations en public. Protéger l'intégrité des discussions publiques est notre priorité principale», a-t-il ajouté.

