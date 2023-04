La Russie a tiré plus de 20 missiles de croisière et deux drones sur l'Ukraine tôt vendredi, tuant au moins 22 personnes, la plupart d'entre elles lorsque deux missiles ont percuté un immeuble d'habitation dans le centre du pays, ont indiqué des responsables. Trois enfants figurent parmi les victimes.

Ces attaques de missiles étaient les premières contre Kyiv, la capitale de l'Ukraine, depuis près de deux mois, bien qu'aucune cible n'ait été touchée. Le gouvernement de la ville a déclaré que l'armée de l'air ukrainienne avait intercepté 11 missiles de croisière et deux véhicules aériens sans pilote au-dessus de Kyiv.

Les frappes sur l'immeuble résidentiel de neuf étages situé dans le centre de l'Ukraine ont eu lieu à Ouman, une ville située à environ 215 kilomètres au sud de Kyiv. Quinze personnes ont trouvé la mort dans cette attaque, selon le ministère de l'Intérieur, dont deux enfants de 10 ans et un bambin.

Une autre victime, une femme de 75 ans qui vivait dans un immeuble voisin, a souffert d'une hémorragie interne due à l'onde de choc de l'énorme explosion, selon le personnel d'urgence présent sur les lieux.

La police nationale ukrainienne a ajouté que 17 personnes avaient été blessées et trois enfants sauvés des décombres. Neuf d'entre eux ont été hospitalisés.

Le bombardement était loin des lignes de front tentaculaires de la guerre ou des zones de combat actives dans l'est de l'Ukraine, où une guerre d'usure s'est installée. Moscou a fréquemment lancé des attaques de missiles à longue portée au cours des 14 mois de guerre, frappant souvent des zones civiles sans discernement.

Des responsables ukrainiens et des analystes ont affirmé que ces frappes faisaient partie d'une stratégie d'intimidation délibérée de la part du Kremlin. Les responsables russes insistent sur le fait qu'elles ne visent que les installations militaires ukrainiennes. Lorsque des images de bâtiments résidentiels endommagés apparaissent, ils affirment généralement que les défenses aériennes de l'Ukraine en sont la cause.

Yulia Norovkova, une porte-parole des équipes de secours d'urgence sur place, a dit que des volontaires locaux aidaient près de 150 membres du personnel d'urgence. Deux postes de secours, comprenant des psychologues, fonctionnent, a-t-elle précisé.

Une femme de 31 ans et sa fille de 2 ans ont également été tuées dans la ville de Dnipro, dans l'est du pays, lors d'une autre attaque, a dénoncé le gouverneur de la région, Serhii Lysak. Quatre personnes ont également été blessées, et une maison privée ainsi qu'un commerce ont été endommagés.

Ces attentats surviennent quelques jours après que le président Volodymyr Zelensky ait déclaré avoir eu avec le dirigeant chinois Xi Jinping un appel téléphonique «long et significatif» au cours duquel M. Xi a déclaré que son gouvernement enverrait un émissaire pour la paix en Ukraine et dans d'autres pays.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a estimé que les bombardements de vendredi montraient que le Kremlin n'était pas intéressé par un accord de paix.

«Les frappes de missiles tuant des Ukrainiens innocents dans leur sommeil, dont un enfant de deux ans, sont la réponse de la Russie à toutes les initiatives de paix, a-t-il lancé sur Twitter. La voie de la paix passe par l'expulsion de la Russie de l'Ukraine.»

Peu après le déclenchement du barrage par Moscou, le ministère russe de la Défense a publié sur Telegram une photo montrant le lancement d'un missile et indiquant: «En plein dans la cible».

Ce message a suscité l'indignation des Ukrainiens sur les réseaux sociaux et de certains responsables, qui y ont vu une exaltation des victimes.

«Le ministère des Homicides de la Fédération de Russie est heureux d'avoir touché un immeuble résidentiel avec une roquette et d'avoir tué des civils», a dit Andriy Yermak, le chef du bureau présidentiel ukrainien.

À Kyiv, des fragments de missiles ou de drones interceptés ont endommagé des lignes électriques et une route dans un quartier. Aucune victime n'a été signalée.

Selon le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valerii Zaluzhnyi, les missiles ont été tirés à partir d'avions opérant dans la région de la mer Caspienne.

Au total, l'Ukraine a intercepté 21 des 23 missiles de croisière de type Kh-101 et Kh-555 lancés, ainsi que les deux drones.

La guerre s'est largement arrêtée au cours de l'hiver, devenant une guerre d'usure, chaque camp ayant bombardé les positions de l'autre à distance. L'Ukraine a renforcé ses brigades mécanisées avec des blindés fournis par ses alliés occidentaux, qui ont également formé les troupes ukrainiennes et envoyé des munitions, alors que Kyiv envisage une éventuelle contre-offensive.