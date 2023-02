De violentes batailles font rage à l'extérieur de Bakhmout, alors que les forces russes poursuivent leur avancée vers la ville orientale avec des bombardements intenses et des attaques d'infanterie, a déclaré lundi le bureau présidentiel ukrainien.

Au cours des dernières 24 heures, au moins cinq civils ont été tués et autant ont été blessés dans des actions menées dans le pays déchiré par la guerre, a-t-on ajouté.

Le bureau présidentiel a déclaré que la situation dans la banlieue nord de Bakhmout, à Paraskoviivka, est «difficile», les forces russes continuant à pilonner la zone avec «des bombardements intenses et des actions d'assaut». La ville voisine de Vouhledar est également sous un bombardement intense.

Les forces russes ont bombardé une douzaine de villes et villages de la région de Donetsk au cours des dernières 24 heures, notamment à Druzhkivka où un missile a touché un hôpital et à Pokrovsk où les bombardements ont endommagé sept maisons et un jardin d'enfants.

«Les bombardements s'intensifient, et les Russes accumulent davantage de forces en vue d'une attaque contre des villes pacifiques, a dénoncé Pavlo Kyrylenko, le gouverneur de Donetsk. Nous assistons à une bataille très dure dans laquelle les Russes n'épargnent ni eux-mêmes, ni nous.»

Dans la région voisine de Louhansk, les troupes russes se sont retirées après plusieurs jours de combats intenses près de la ville clé de Kreminna, bien qu'elles ne soient pas «à bout de souffle», a indiqué le gouverneur de Louhansk, Serhii Haidai, à la télévision ukrainienne.

Dans la région méridionale partiellement occupée de Kherson, des tirs d'artillerie ont touché plus de 20 villes et villages au cours des dernières 24 heures, y compris la capitale régionale du même nom, qui a été reprise par les forces ukrainiennes en novembre. Deux hommes ont été tués dans l'un des villages lorsque leur voiture a roulé sur une mine terrestre.

Dans la région voisine de Dnipropetrovsk, le bombardement russe de la ville de Nikopol a tué une personne et en a blessé deux autres. Le bombardement a également endommagé un bâtiment résidentiel, une installation de traitement des eaux et un collège.

Pendant ce temps, le ministère britannique de la Défense a annoncé que les forces russes renforcent leurs fortifications défensives à la limite du front de bataille dans le sud de l'Ukraine pour protéger leur flanc, malgré leur concentration sur la région de Donbass.

«Cela est démontré par la poursuite de la construction de fortifications défensives dans les oblasts de Zaporijjia et de Louhansk et le déploiement de personnel», a déclaré le ministère dans un briefing lundi.

L'ambassade des États-Unis à Moscou a lancé un autre avertissement aux citoyens américains de ne pas se rendre en Russie par crainte de harcèlement ou de détention, et leur a demandé de partir immédiatement s'ils doivent s'y rendre.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a démenti lundi qu'une deuxième vague de mobilisation soit imminente.

Avec Samya Kullab, La Presse canadienne