Le ministre ukrainien de l'Intérieur est décédé mercredi dans un accident d'hélicoptère près de la capitale qui a tué plus d'une douzaine d'autres personnes, dont des enfants, ont annoncé les autorités.

Le ministre de l'Intérieur Denys Monastyrskyi, qui supervisait la police et les services d'urgence ukrainiens, est le plus haut responsable à mourir depuis l'invasion russe il y a près de 11 mois. Sa mort, ainsi que deux autres personnes de son ministère, est le deuxième drame en quatre jours pour l'Ukraine, après qu'une frappe de missile russe sur un immeuble a tué des dizaines de civils.

On ne savait pas dans l'immédiat si l'accident du matin, près d'une cour d'école, était un accident lié à la guerre, mais les autorités ukrainiennes ont immédiatement ouvert une enquête. Aucun combat n'a été signalé récemment dans la région de Kyiv.

Le service d'urgence de l'État ukrainien a déclaré que 17 personnes avaient été tuées dans l'accident, dont neuf personnes à bord de l'hélicoptère et quatre enfants qui se trouvaient vraisemblablement au sol. Il a indiqué que 25 personnes ont été blessées, dont 11 enfants. Les premiers rapports officiels donnaient des chiffres de victimes légèrement différents, y compris un nombre de morts plus élevé.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a décrit l'accident comme «une terrible tragédie» par un «matin noir».

«La douleur est indescriptible», a-t-il écrit sur Telegram.



Crédit image | Efrem Lukatsky - Associated Press

La ministre britannique de l’Intérieur, Suella Braverman, a qualifié Monastyrskyi, âgé de 42 ans, de «chef de file dans le soutien au peuple ukrainien lors de l’invasion illégale de Poutine». Elle s’est dite «frappée par sa détermination, son optimisme et son patriotisme».

L’adjoint de Monastyrskyi Yevhen Yenin et le secrétaire d’État du ministère de l’Intérieur Yurii Lubkovych figuraient également parmi les personnes tuées, selon le chef de la police nationale ukrainienne. Les hauts fonctionnaires se déplacent régulièrement en hélicoptère pendant le conflit, souvent à basse vitesse et à grande vitesse.

Neuf des personnes tuées se trouvaient à bord de l’hélicoptère lorsqu’il s’est écrasé à Brovary, une banlieue est de la capitale ukrainienne, a déclaré le chef de la police Ihor Klymenko. Les autres qui sont morts étaient apparemment au sol.

Sur les lieux de l’accident, qui se trouvait près d'une cour d'école, au moins quatre corps au sol étaient recouverts de bâches réfléchissantes. Les responsables ont nettoyé des morceaux d’épave carbonisée et mutilée, allongés contre un immeuble d’appartements et dans une aire de jeux. Certains murs ont été en partie démolis et noircis.

«Il est trop tôt pour parler des raisons», a affirmé le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Yurii Ihnat, à une chaîne de télévision. Il a dit qu'une enquête pourrait prendre un certain temps.

L'hélicoptère était un Super Puma fourni par la France, a-t-il ajouté.

Un responsable français de la défense a déclaré que l'hélicoptère avait été vendu à l'Ukraine en 2019 et ne faisait pas partie de l'équipement fourni par la France depuis le début de la guerre. Il a parlé sous couvert d'anonymat parce qu'il n'était pas autorisé à être nommé, selon la politique du ministère.

Le Service de sécurité ukrainien mène une enquête, a déclaré le procureur général Andriy Kostin. «Pour l'instant, nous envisageons toutes les versions possibles de l'accident d'hélicoptère», a-t-il précisé sur Telegram.

La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly s'est dite attristée d'apprendre la perte du ministre ukrainien de l'Intérieur Denys Monastyrsky, des membres de son équipe et des civils. «Denys était un champion de l'Ukraine et incarnait la force et la résilience du pays. Nous continuerons à soutenir leur combat pour la liberté aussi longtemps qu'il le faudra», a-t-elle ajouté.