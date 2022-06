Le gouvernement du Québec investit 29,5 millions $ pour favoriser l'accès aux programmes pédagogiques particuliers (PPP).

Cette annonce a été faite par le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, et la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, à Sherbrooke.

«Nous souhaitons que tous les jeunes, selon leurs intérêts, puissent y avoir accès, cultiver leurs passions et enrichir leur univers durant leurs études secondaires. Cette annonce permettra la gratuité pour plus de 60% des élèves inscrits à ces programmes, ce qui est une très bonne nouvelle. Il s’agit d’un coup de pouce financier précieux pour des milliers de parents», a déclaré le ministre Roberge.

Dès la rentrée 2022-2023, les frais de tous les PPP dans les écoles publiques secondaires seront assumés par les écoles, jusqu’à concurrence de 200$. Ainsi, plus de 60% des participants pourront avoir accès à un PPP gratuitement.

Cela inclut notamment les programmes Sport-études, Arts-études, les programmes d'éducation internationale et d'autres concentrations plus spécifiques.

Pour ceux qui paient un coût d’accès supérieur à 200$, profiteront d’une réduction de 200$ de leur facture totale. Cette nouvelle mesure s'applique à tous les élèves inscrits à un PPP, à l’exception de ceux qui n'avaient pas déjà à payer des frais.

«Permettre à plus de jeunes de s’inscrire dans un programme particulier ou dans un programme Sports-études est un bon moyen de leur permettre d’adopter un mode de vie sain, mais aussi un facteur déterminant de motivation et de réussite éducative. Cette annonce, combinée à la mise en place des activités parascolaires, fera de nos écoles québécoises des lieux qui n’auront jamais été aussi favorables pour la pratique du sport et de l’activité physique», a affirmé la ministre Charest.

Le gouvernement y a investi 27,8M$ pour l’année scolaire 2022-2023. Aussi, un total de 1,7M$ servira à acheter des équipements et améliorer des infrastructures de sport et pratiques culturelles.

De plus, le gouvernement entame déjà travaux pour que chaque école secondaire publique puisse proposer au moins un PPP aux élèves qui s’y inscrivent, au moins à partir de la rentrée scolaire 2023-2024.

