«Cette semaine, Carlo Civitella doit rafraîchir son français s’il veut qu’une famille canadienne confie une carte F-1 qui changera leur vie», peut-on entendre au début de l’épisode Dreams Do Come True de la série Netflix King of Collectibles: the Goldin Touch.

L’émission suit Ken Goldin et son équipe dans leur recherche d’objets de collection rares.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Les cinquième et sixième épisodes de la série sortis à la fin avril mettent en vedette Jean-Nicolas Gagnon, 16 ans, et son père Nicolas, de Saguenay. Le duo possède une carte unique de Lewis Hamilton, que Jean-Nicolas a trouvée dans un paquet acheté pour 50 dollars.

Le directeur de la consignation Carlo Civitella, via un interprète, a rencontré le père et le fils, qui cherchent à vendre la seule carte Lewis Hamilton 2020 Topps Chrome F1 Superfractor 1/1 au monde.

«Ça pourrait tout changer», dit Civitella dans l’émission.

Ajoutant à sa valeur, la carte est autographiée par Hamilton, le seul pilote noir de l’histoire de la F-1.

«C’est mon genre de transaction préféré», avoueCivitella, qui explique au père et au fils qu’un acheteur privé est intéressé par la carte pour 750 000 dollars.

«Quand j’ai entendu ce montant, j’ai failli tomber en arrière, dit le père. Je n’ai jamais pensé qu’un petit morceau de carton pouvait valoir autant».

Le collectionneur Armando Gutierrez apparaît alors dans l’émission et offre au père et au fils un chèque à la toute fin du cinquième épisode.

Dans l’épisode six, le père et le fils décident d’accepter l’offre non divulguée. Sans donner le chiffre exact, Civitella dit qu’elle est supérieure à la somme originale.

La vente a été plus tard répertoriée sur le site de vente aux enchères de Goldin pour un prix record pour n’importe quelle carte F1 à 900 000 dollars.

«Je suis ton fils préféré», plaisante Jean-Nicolas dans l’épisode après avoir découvert la valeur de la carte.