Le Québec peut fournir «toutes sortes d'aides» aux Ukrainiens, a déclaré le premier ministre François Legault jeudi, en ce premier anniversaire de l'agression russe.

En effet, il y a un an, les troupes de Vladimir Poutine s'engageaient dans ce qui devait être une guerre éclair pour renverser le gouvernement ukrainien de Volodimir Zelensky, mais ce qui est au fond devenu une guerre d'usure.

DOSSIER | Noovo Info en Ukraine

Jeudi matin, M. Legault a rencontré à son bureau dans la capitale des Ukrainiens que le Québec a accueillis en réfugiés, notamment la famille de la fillette qui a été happée mortellement en décembre dernier à Montréal.

11 000 Ukrainiens

Au cours d'une courte mêlée de presse avant de se rendre à la période de questions, il a indiqué que le Québec a accueilli 11 000 Ukrainiens depuis le début de l'invasion, qui s'ajoutent à la quarantaine de milliers d'Ukrainiens d'origine qui habitaient déjà ici.

«On est très fiers de ça», a-t-il affirmé en Chambre lors de l'adoption d'une motion en appui à l'Ukraine, en présence des visiteurs d'origine ukrainienne dans les tribunes. Certains avaient les yeux rougis et pleuraient.

«Vous vous battez pour votre liberté, mais vous vous battez aussi pour nous, pour notre liberté aussi en même temps. Aujourd'hui et jusqu'à la fin de cette guerre, les Québécois vont être derrière les Ukrainiens.»



«Ne doutons jamais qu'un dénouement malheureux aurait des incidences graves sur notre quotidien», a prédit la députée libérale Michelle Setlakwe dans son allocution.

Pour sa part, le député Vincent Marissal, de Québec solidaire (QS), qui a déposé la motion, a évoqué «des tonnes et des tonnes de vêtements, de médicaments et de vivres» récoltées dans sa circonscription de Rosemont, où est concentrée la communauté ukrainienne, et «envoyées par des conditions rocambolesques en Pologne et, souhaitons-le, sur le front en Ukraine».

«Toutes sortes d'aides»

Appelé à élaborer sur ce que le Québec pourrait faire de plus pour aider l'Ukraine, le premier ministre a affirmé qu'on pouvait fournir «toutes sortes d'aides», sans préciser quoi au juste.

«On va continuer à en accueillir», a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement a demandé aux Québécois d'être «solidaires» envers les Ukrainiens.

Le Québec est de tout cœur avec le peuple ukrainien. 🇺🇦 pic.twitter.com/ay2VeVXrnA — François Legault (@francoislegault) February 23, 2023

«Il faut les appuyer et dénoncer ce que fait M. Poutine, il faut que le monde entier soit derrière jusqu'à ce que ce soit fini.»



Il portait à la boutonnière un coeur en tissu aux couleurs du drapeau ukrainien. Beaucoup de députés portaient un ruban bleu et jaune.

La motion de M. Marissal rappelait le «droit inaliénable du peuple ukrainien à son intégrité territoriale», saluait sa «résistance héroïque» et dénonçait l'agression armée russe.

Elle appelait aussi les gouvernements à faire tout en leur pouvoir pour faciliter l'arrivée des réfugiés ukrainiens.

Elle a été suivie d'une minute de silence à la mémoire des victimes.