Un ancien promoteur immobilier américain ayant eu des liens avec des politiciens corrompus du Connecticut a été condamné lundi à plus de cinq ans de prison pour fraude impliquant un projet d'hôtel-condominium raté en Floride et des propriétés ailleurs.

Robert Matthews espérait une peine de prison maximale de 27 mois, mais a plutôt obtenu 65 mois du juge Victor Bolden, lors d'une audience devant un tribunal fédéral à Bridgeport, au Connecticut.

Les procureurs ont déclaré que M. Matthews, de Palm Beach Gardens en Floride, avait arnaqué des investisseurs étrangers avec des millions de dollars de 2012 à 2018 alors qu'il tentait de développer le Palm House Hotel à Palm Beach. Plus de 60 investisseurs ont fourni au moins 500 000 $ chacun, ont indiqué des responsables.

Pour convaincre les investisseurs, M. Matthews y est allé d'affirmations attrayantes, mais fausses, selon lesquelles des célébrités et des politiciens – y compris les anciens présidents Donald Trump et Bill Clinton – seraient impliqués dans le projet.

M. Matthews et ses co-accusés ont utilisé l'argent des investisseurs pour acheter un yacht, ouvrir des restaurants et rembourser des prêts, entre autres dépenses personnelles, ont fait savoir les procureurs.

Lors de l'audience de lundi, M. Matthews s'est excusé auprès de ceux qu'il avait fraudés et a admis avoir utilisé l'argent des investisseurs pour maintenir son style de vie riche, a rapporté le Hearst Connecticut Media.

Selon des documents judiciaires, M. Matthews a fait faillite après avoir supervisé des projets immobiliers de plusieurs millions de dollars, en grande partie à cause du krach immobilier de 2008. Il avait un manoir de 12 000 pieds carrés à Palm Beach, un yacht de 150 pieds et une maison de vacances sur une île à Nantucket, Massachusetts.

M. Matthews a plaidé coupable en 2019 de complot en vue de commettre une fraude bancaire et électronique, d'effectuer des transactions monétaires illégales et d'évasion fiscale. Trois co-accusés dans l'affaire, dont son ex-femme et son frère, ont également plaidé coupables et attendent leur condamnation.

Les procureurs ont déclaré que la fraude concernait également des propriétés dans le Connecticut et à Nantucket.