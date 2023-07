Les vols de vélos ne sont pas rares à Montréal, mais ce n'est pas tous les jours qu'un arbre en devient la victime.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Plus tôt cette semaine, un vélo attaché à un jeune arbre dans le quartier du Plateau à Montréal a été apparemment volé après que l'arbre ait été coupé en deux à l'aide d'une scie.

Des photos avant et après l'incident ont été partagées plus tôt sur le groupe Vélo Volé, une page Facebook qui recense les vols de vélos dans toute la ville.

Le jeune arbre avait été planté sur la rue Rivard, près de l'avenue Laurier.

Attacher son vélo à un arbre est interdit à Montréal, tout comme le fait de le barrer à du mobilier urbain tel que des bancs.

Suite à l'incident, la conseillère municipale Tan Shan Li a rappelé ce fait au public sur Twitter jeudi.

Rappel : Il est interdit d'attacher son vélo à un arbre

1⃣ Vélo & cadenas peuvent endommager le tronc des jeunes arbres et nuire à la circulation de la sève

2⃣Des voleurs sans scrupule vont scier l'arbre pour voler le vélo

📷 Vélo Volé - Montréal sur FB@ArbresMontreal #velomtl pic.twitter.com/7pnPAzQV2d — Tan Shan Li (@TanShanLiMTL) June 28, 2023

«Le vélo et le cadenas peuvent endommager le tronc des jeunes arbres et perturber la circulation de la sève», a-t-elle écrit, ajoutant que des «voleurs sans scrupules peuvent scier l'arbre et voler le vélo».