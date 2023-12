Un jeune autochtone de la Rive-Sud de Montréal affirme qu'on lui a refusé un service dans un bureau de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) parce qu'il ne parlait pas français. Non seulement, il n'aurait pas pu s'inscrire à un examen de conduite, mais il aurait été escorté hors du bâtiment par la sécurité et aurait perdu 40 dollars.



Xavier Dearhouse, 20 ans, est originaire de la communauté Kanien'kehá:ka (Mohawk) de Kahnawake et parle anglais et Kanien'kéha (langue mohawk).



Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Il s'est rendu à la succursale de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) à Salaberry-de-Valleyfield pour passer l'examen pratique du permis de conduire, mais n'a pas pu surmonter la barrière de la langue lorsqu'il a été appelé au comptoir après une heure d'attente.

Il a mis 40 $ sur le comptoir pour un examen à 31 $ et a demandé à en réserver un.

«Elle a commencé à parler en français. Je l'ai regardée, confus, car je ne comprends pas le français, et je lui ai dit : "Je ne comprends pas le français. Pouvez-vous parler en anglais ?"», raconte Dearhouse. «Je ne sais même pas ce qu'elle a dit, mais je sais qu'elle a dit "non" parce que ce n'est pas difficile à comprendre.»

M. Dearhouse a expliqué qu'il était indigène et qu'il ne parlait que l'anglais ou sa propre langue. Il a ajouté que l'employée lui avait montré un panneau en français contenant des informations sur la loi en français, que M. Dearhouse ne pouvait pas lire.

«J'ai demandé si quelqu'un d'autre pouvait me servir et elle m'a répondu : "Non, c'est la loi qui veut qu'ils parlent français"», a déclaré M. Dearhouse. «À ce moment-là, j'étais en quelque sorte choqué. Je n'arrivais pas à y croire.»

M. Dearhouse explique qu'il a continué à demander si quelqu'un pouvait le servir en anglais, mais qu'on lui a répondu «non» alors que l'employée continuait à lui parler en français.

«À ce moment-là, elle a appelé la sécurité et on m'a demandé de partir», a déclaré M. Dearhouse.

«Conforme aux directives»

La SAAQ a déclaré à CTV News que la Loi sur le français, langue officielle et commune du Québec, communément appelée Loi 96, exempte les autochtones d'être servis en français et que «l'employée concernée s'est comportée conformément à ces directives, bien qu'elle ne soit pas parfaitement bilingue.»

La SAAQ ajoute qu'un agent de sécurité «est intervenu pour demander au client de quitter les lieux, compte tenu de son attitude».

«La SAAQ ne tolère aucun acte d'agression et de violence, qu'elle soit verbale ou physique, de la part des clients», a déclaré la porte-parole Geneviève Cote.

M. Dearhouse a affirmé qu'il n'agissait pas de façon agressive, mais qu'il tentait simplement d'obtenir un service dans une langue qu'il comprenait.

«Je n'étais pas agressif, mais j'essayais de faire valoir mon point de vue : Pourquoi ne puis-je pas être servi en anglais ? Je n'ai vraiment pas compris pourquoi jusqu'à ce que je vérifie que le projet de loi 96 est une loi. Mais j'ai dit que j'étais autochtone et que l'on devait me parler en anglais, et elle m'a répondu : "Non, c'est la loi".»

Il n'a pas récupéré ses 40 dollars.

Il a ajouté que des personnes l'ont abordé à l'extérieur du point de vente de la SAAQ pour lui dire qu'elles avaient été témoins de l'interaction et que «ce n'était pas correct».

Inquiétudes

Le chef du Conseil Mohawk de Kahnawake (MCK), Cody Diabo, a déclaré à CTV News que des membres de la communauté ont signalé que des personnes ne parlaient pas anglais, mais que les interactions avaient généralement lieu dans des magasins, des restaurants ou d'autres espaces commerciaux, et non dans des institutions gouvernementales.

«Il n'est pas rare que nous en entendions parler, cela arrive», a déclaré M. Diabo.

Il a déclaré que le conseil s'était inquiété, lors de la mise en œuvre de la loi 96, du fait que la langue deviendrait un problème pour les membres de la communauté qui tentent d'accéder aux services.

«Nous savions qu'il s'agirait d'une occasion ou d'une chance pour certaines branches du gouvernement du Québec de l'appliquer pleinement», a déclaré M. Diabo.

Il ajoute que les autochtones finissent généralement par obtenir un service, mais que l'interaction n'est pas aussi agréable qu'elle pourrait l'être.

«D'après ma propre expérience, lorsque vous sortez votre carte de statut, le ton change souvent», a-t-il déclaré. «Ils disent "Bonjour" et vous dites "Hi" et vous sentez une certaine frustration de leur part.»

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) conteste les réformes de la loi 96 devant les tribunaux. Les groupes autochtones soutiennent que la loi porte atteinte à leur droit à l'autodétermination et au droit d'enseigner aux enfants dans leur langue.

M. Dearhouse a indiqué qu'il s'était rendu dans un autre point de vente de la SAAQ, à Dorval, et que le personnel lui avait parlé en anglais. On lui a également dit de composer un numéro 1-800 pour récupérer les 40 $ qu'il a payés à Valleyfield.

Il dit qu'il s'est toujours débrouillé en parlant anglais ou kanien'kéha.

«C'est la première fois qu'on m'a refusé tout service parce que je ne pouvais pas parler la langue», a-t-il déclaré. «Je ne veux pas avoir l'air d'avoir des préjugés, mais j'ai l'impression qu'elle était raciste, de mon point de vue.»



Avec des informations de l'Initiative pour le journalisme local et de l'Eastern Door.