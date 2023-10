Un homme de Vancouver porté disparu en Israël a été tué lors d'une attaque du Hamas contre un festival de musique. Il est la deuxième victime canadienne confirmée dans un massacre qui a fait des centaines de morts.

CTV News a confirmé que Ben Mizrachi, 24 ans, a été tué en Israël.

Ceci est la traduction d'un article de CTV News.

Mizrachi avait d'abord été porté disparu samedi dans une publication sur les réseaux sociaux de l’école secondaire King David de Vancouver. L'école a partagé une mise à jour mardi, faisant état du décès de l'ancien élève et annonçant ses funérailles, affirmant que la nouvelle avait laissé la communauté navrée.

«Ben Mizrachi, ancien élève du Roi David, 24 ans, fils bien-aimé de Dikla et Etsik Mizrachi, frère de Neeve, Maya et Dan, a été confirmé parmi les personnes assassinées par les terroristes du Hamas dans le sud d'Israël samedi dernier. Il a été abattu alors qu'il assistait à un festival de musique», indique la publication sur Facebook.

«Ben était plus grand que nature, avec une grande personnalité qui correspondait à sa taille. Il était plein de joie, souriait à tout le monde et était toujours là pour aider.»

Le député de Vancouver-Granville, Taleeb Noormohamed, a également publié sur les réseaux sociaux confirmant le décès mardi matin.

«Un jeune homme merveilleux de ma circonscription - Ben Mizrachi - a été retrouvé parmi les personnes assassinées par les terroristes du Hamas. Mes plus sincères condoléances et mes prières vont à sa famille, à ses amis, à ses proches et à la communauté», indique le message.

Des funérailles auront lieu mercredi en Israël.

Ezra Shanken, président-directeur général de la Fédération juive du Grand Vancouver, a déclaré qu'il s'est entretenu avec les parents de Ben Mizrachi cette fin de semaine après avoir appris que leur fils avait disparu.

La famille s'est envolée pour Israël quand elle a appris que le jeune homme faisait partie des personnes tuées, a-t-il indiqué.

M. Shanken a mentionné qu'il était paralysé par l'émotion après avoir appris la mort du jeune homme.

«Si quelqu'un me pousse un peu, je vais juste commencer à pleurer, a-t-il confié. C'est vraiment une période tragique pour notre communauté.»

«Puisse sa mémoire être une bénédiction.»

L'attaque de samedi contre le festival de musique en plein air Tribe of Nova est considérée comme le pire massacre de civils de l'histoire israélienne, avec au moins 260 morts et un nombre encore indéterminé de prises d'otages.

Des dizaines de militants du Hamas qui avaient franchi la barrière de séparation fortement fortifiée d'Israël et traversé le pays depuis Gaza ont ouvert le feu sur environ 3500 jeunes Israéliens qui s'étaient rassemblés pour une joyeuse nuit de musique électronique pour célébrer la fête juive de Souccot.

L'armée israélienne a déclaré que plus de 900 personnes étaient mortes en Israël depuis l'incursion du Hamas samedi. À Gaza et en Cisjordanie, 765 personnes ont été tuées, selon les autorités locales.

Avec de l'information de The Associated Press.