La violence sans précédent qui secoue l'Équateur a coûté la vie à un autre dirigeant politique lundi, portant à trois le nombre d'assassinats liés à la politique au cours des quatre dernières semaines, y compris celui d'un candidat à la présidence.

Le meurtre de Pedro Briones, un dirigeant local de la Révolution Citoyenne, le parti de l'ancien président Rafael Correa, a été confirmé par Luisa González, la favorite de l'élection présidentielle et membre du même parti.

La fusillade a eu lieu dans la province d'Esmeraldas. Les détails n'étaient pas immédiatement disponibles.

«L'Équateur traverse sa période la plus sanglante», a tweeté Mme González. «Notre collègue Pedro Briones est tombé entre les mains de la violence.»

L’assassinat de M. Briones, qui était un leader politique dans une région rurale de San Mateo de Esmeraldas, est survenu moins d’une semaine après que le pays sud-américain ait été secoué par l’assassinat en plein jour du candidat à la présidence Fernando Villavicencio, qui avait une position notoirement ferme contre le crime organisé et la corruption.

M. Villavicencio a été tué à la fin d’un rassemblement politique à Quito, la capitale, malgré la présence d’une équipe de sécurité comprenant des policiers et des gardes du corps.

Leurs assassinats ont suivi l’assassinat par balle du maire de Manta, la troisième plus grande ville de l’Équateur, le 26 juillet. Agustín Intriago, âgé de 38 ans, avait récemment été réélu pour un mandat qui avait commencé en mai.

Des milliers de personnes ont été tuées au cours des trois dernières années en Équateur alors que le pays se transformait en plaque tournante majeure du trafic de drogue et que les gangs locaux soutenus par les cartels se battaient pour le contrôle des rues, des prisons et des routes de la drogue. Le crime et la violence ont dominé les discussions autour de l’élection de dimanche.

Dans une interview avec l’Associated Press, Mme González a affirmé qu’elle avait renforcé son équipe de sécurité après l’assassinat de M. Villavicencio, mais qu’elle refusait toujours de porter un gilet pare-balles, argüant qu’elle était une femme chrétienne.

«J'ai foi en Dieu ; c'est lui qui prend soin de nous,» a-t-elle assuré.

Si elle devenait présidente, elle prévoit adopter une position ferme contre la criminalité, assainir les forces de police, renforcer le contrôle le long des frontières du pays et investir dans l'équipement des forces de l'ordre.

Mme González a critiqué le gouvernement du président Guillermo Lasso pour son manque de contrôle dans les établissements pénitentiaires, qu'elle affirme être devenus des centres de production et de loisirs pour les détenus et le crime organisé.

Au moins 400 détenus sont décédés depuis 2021 lors de diverses émeutes.