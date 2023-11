Un ancien joueur de l’organisation des Blackhawks de Chicago a allégué dans une poursuite qu’un ancien entraîneur vidéo de l'équipe l'avait agressé sexuellement au cours de la saison 2009-2010 et que les Blackhawks n'avaient pas répondu de manière adéquate à sa plainte parce qu'ils ne voulaient pas perturber leur parcours en séries éliminatoires de la coupe Stanley.

Le «Chicago Tribune» a rapporté dimanche que le cabinet d'avocats Romanucci & Blandin avait déposé une plainte jeudi au nom de son client, surnommé «John Doe» pour protéger son identité, dans un tribunal du comté de Cook, en Illinois.

Le quotidien a indiqué que le joueur en question était l’un des jeunes joueurs rappelés des ligues mineures qui voyageaient avec l’équipe pendant les éliminatoires afin d’être prêts à jouer en cas de blessures.

Un des joueurs de ce groupe était Kyle Beach, qui a conclu un accord avec les Blackhawks en décembre 2021 après avoir accusé d’agression sexuelle l'entraîneur vidéo de l'époque, Brad Aldrich.

La poursuite déposée la semaine dernière soulève des allégations similaires contre Aldrich et avance que les Blackhawks ont fait preuve d'une «indifférence totale et/ou d'une négligence pour la sécurité de leurs employés, y compris John Doe».

Les Blackhawks, dans une déclaration au «Chicago Tribune», ont refusé de commenter spécifiquement cette nouvelle poursuite. Ils ont déclaré qu'ils prenaient au sérieux les allégations de mauvaise conduite au sein de l'organisation et ont souligné qu'ils avaient ouvert il y a deux ans une enquête indépendante sur les événements de 2010.

«Nous avons changé à la suite de ce qui s'est passé et nous avons mis en œuvre de nombreuses améliorations positives dans toute notre organisation pour assurer la sécurité et le bien-être de nos joueurs et de nos employés», a déclaré l'équipe.

«Cela comprend la reconstruction complète de l'équipe de direction avec un personnel qui partage nos valeurs, un vaste programme pour la santé mentale, ainsi que de nouveaux mécanismes de signalement et de la formation pour tous les employés.»

La nouvelle poursuite allègue qu'Aldrich a invité les jeunes joueurs chez lui afin de discuter de stratégie de hockey, mais a ensuite tenté de les forcer à regarder des films pornographiques. Aldrich est accusé d'avoir proposé de faire une fellation à «John Doe» et d'autres comportements déplacés.

Aldrich aurait proféré des menaces pour dissuader le joueur de le dénoncer.

En décembre 2013, Aldrich a plaidé coupable à une accusation de conduite sexuelle criminelle dans une affaire impliquant un joueur de hockey de 16 ans d’une école secondaire du Michigan. Les procureurs ont ensuite abandonné le chef d'accusation et Aldrich a été libéré de prison en 2014.