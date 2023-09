Un avertissement de chaleur est toujours en vigueur mardi pour plusieurs régions du Québec alors que la journée s'annonce chaude.



Environnement Canada précise dans une publication acheminée aux médias qu'une masse d'air chaud et humide affecte actuellement une grande partie de la province et que «les heures de journée de mardi et mercredi seront particulièrement chaudes avec des températures pouvant dépasser 30 degrés Celsius et des valeurs d’humidex allant de 37 à 42.

«Ces températures chaudes pourraient même persister jusqu'à jeudi et vendredi dans les régions les plus au sud du Québec», ajoute Environnement Canada.

Une alerte météo est donc en vigueur pour les régions, entre autres, de Montréal, Laval, Québec, l'Estrie, la Beauce, le Centre-du-Québec, l'Abitibi-Témiscamingue, l'Outaouais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Lanaudière, les Laurentides et la Mauricie.

Environnement Canada précise qu'une période de chaleur intense comporte des risques notamment pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes travaillant ou faisant de l'exercice à l'extérieur.

«Buvez beaucoup d’eau avant même d’avoir soif et restez dans un endroit frais», suggère Environnement Canada.

Fermeture d'écoles

Rappelons qu'en raison de la chaleur, le Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées (CSSCV) a annoncé lundi la fermeture de toutes ses écoles primaires, secondaires ainsi que de ses services de garde pour la journée du mardi 5 septembre.

 

Cette fermeture touche une vingtaine d’écoles de l’Outaouais.