Un vol en provenance d'Edmonton a effectué un atterrissage d'urgence à l'aéroport international de Vancouver, mardi matin.

Dans un courriel, un porte-parole de l'aéroport de Vancouver a déclaré que le vol AC235 a demandé un atterrissage d'urgence dans les alentours de 8h, heure locale.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

«L'avion a atterri en toute sécurité, les pompiers et les sauveteurs de YVR sont intervenus immédiatement et l'avion a roulé jusqu'à une porte d'embarquement disponible où tous les passagers ont débarqué», a indiqué le communiqué, renvoyant à la compagnie aérienne le soin de répondre à d'autres questions.

Air Canada a expliqué à CTV News, dans un courriel, qu'il y avait eu un «problème de pressurisation» pendant le vol. «Les pilotes ont rapidement fait descendre l'avion à une altitude plus basse et, par mesure de précaution, ont demandé un atterrissage d'urgence. L'avion a atterri normalement et a roulé jusqu'à la porte d'embarquement par ses propres moyens», a écrit le porte-parole dans un communiqué.

«Les masques à oxygène n'ont pas été déployés et aucun blessé n'est à déplorer.»

L'avion sera retiré du service afin d'être inspecté.