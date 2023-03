Un avion de chasse russe a heurté mardi l'hélice d'un drone de surveillance américain au-dessus de la mer Noire, obligeant les forces américaines à abattre le véhicule aérien sans pilote dans les eaux internationales, a déclaré l'armée américaine.

Cet incident met en évidence la montée en flèche les tensions américano-russes concernant la guerre en Ukraine.



Le porte-parole de la Sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que le président américain, Joe Biden, avait été informé de l'incident par le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan. Kirby a ajouté que les responsables du département d'État américain parleraient directement avec leurs homologues russes et «exprimeraient nos préoccupations concernant cette interception dangereuse et non professionnelle».

Du jamais-vu depuis la guerre froide

L'incident de mardi marquerait la première fois qu'un avion américain est abattu après avoir été touché par un avion de guerre russe depuis la guerre froide.

Le Commandement des forces des États-Unis en Europe a déclaré dans un communiqué que deux avions de chasse russes Su-27 «ont effectué une interception dangereuse et non professionnelle» d'un drone américain MQ-9 qui opérait dans l'espace aérien international au-dessus de la mer Noire.

Il a ajouté qu'un des combattants russes «a heurté l'hélice du MQ-9, obligeant les forces américaines à abattre le MQ-9 dans les eaux internationales». Auparavant, les Su-27 avaient déversé du carburant et volé plusieurs fois devant le MQ-9 avant la collision d'une «manière imprudente, peu respectueuse de l'environnement et non professionnelle», a déclaré le Commandement européen des États-Unis.

«Cet incident démontre un manque de compétence en plus d'être dangereux et non professionnel», a-t-il ajouté.

Le général de l'US Air Force James B. Hecker, commandant des forces aériennes américaines en Europe et en Afrique, a déclaré que l'avion MQ-9 «menait des opérations de routine dans l'espace aérien international lorsqu'il a été intercepté et touché par un avion russe, entraînant un écrasement et une perte complète du MQ-9. Il a ajouté qu'«en fait, cet acte dangereux et non professionnel des Russes a failli provoquer l'écrasement des deux avions».

Il n'y a pas eu de réaction immédiate de Moscou, qui a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes concernant les vols de renseignements américains à proximité de la péninsule de Crimée, que la Russie a illégalement annexés à l'Ukraine en 2014. Le Kremlin a martelé qu'en fournissant des armes à l'Ukraine et en partageant des informations de renseignement avec Kiev, les États-Unis et leurs alliés s’étaient engagés dans le conflit.

Les États-Unis ne reculeront pas

Kirby a souligné que l'incident ne dissuaderait pas les États-Unis de poursuivre leurs missions dans la région.

«Si le message est qu'ils veulent nous dissuader de voler et d'opérer dans l'espace aérien international au-dessus de la mer Noire, ça ne fonctionnera pas», a déclaré Kirby. «La mer Noire n'appartient à aucune nation.»

Alors que les combats en Ukraine se poursuivent, un missile russe a frappé mardi un immeuble d'appartements dans le centre de Kramatorsk, tuant au moins une personne et en blessant neuf autres dans l'un des principaux bastions de la ville ukrainienne dans la région orientale de Donetsk.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a publié une vidéo montrant des trous béants dans la façade du bâtiment peu élevé, qui a subi le plus gros de l’impact. L'impact a endommagé neuf immeubles, un jardin d'enfants, une agence bancaire locale et deux voitures, a déclaré le gouverneur régional, Pavlo Kyrylenko.

«Les troupes russes frappent des immeubles résidentiels, des écoles et des hôpitaux, laissant des villes en feu et en ruines», a déploré Kyrylenko.

Pas qu'une question de géopolitique, dit Poutine

Le président russe Vladimir Poutine, s'exprimant mardi lors d'une réunion avec des travailleurs d'une usine d'hélicoptères dans le sud de la Sibérie, a une fois de plus présenté le conflit en Ukraine comme étant un conflit existentiel pour la Russie, jugeant que contrairement à l'Occident – qui, selon lui, chercherait à faire avancer son poids géopolitique – celle-ci se bat pour son existence en tant qu'État.

«Pour nous, ce n'est pas une mission géopolitique», a déclaré Poutine. «Il en va de la survie de l'État russe et de la création des conditions idéales pour le développement futur de notre pays.»

La Russie avait accueilli favorablement une proposition de paix chinoise visant à mettre fin aux combats, mais le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré mardi que le refus de Kiev d'avoir des pourparlers ne laissait à Moscou que des options militaires.

«Nous devons atteindre nos objectifs», a déclaré Peskov aux journalistes. «Compte tenu de la position actuelle du régime de Kiev, cela n'est désormais possible que par des moyens militaires.»

L'assaut russe s'est concentré sur la ville orientale dévastée de Bakhmut, où les troupes de Kiev ont repoussé les attaques russes pendant sept mois et qui est devenue un symbole de la résistance ukrainienne.