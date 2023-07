Un avion de l'armée de l'air grecque s'est écrasé en essayant d'éteindre un feu de forêt dans le sud de la Grèce mardi, tuant les deux pilotes, alors que les autorités luttent contre les incendies qui font rage depuis des jours dans tout le pays, dans un contexte de retour des températures caniculaires.

Une vidéo de la télévision publique ERT montre l'avion CL-215 larguant son chargement d'eau sur l'île d'Eubée avant que le bout de son aile ne s'accroche apparemment à une branche d'arbre. Quelques instants plus tard, il disparaît dans un ravin d'où jaillit une boule de feu.

L'armée de l'air a annoncé que les pilotes, âgés de 34 et 27 ans, étaient tous deux décédés dans l'accident. L'avion n'avait pas de système d'éjection.



VIDÉO



Les images troublantes de ce Canadair qui s'est écrasé en Grèce, ce matin



Deux décès lors du dramepic.twitter.com/1hUfpnrTfF#Greecefires — Étienne Fortin-Gauthier (@EtienneFG) July 25, 2023

Le premier ministre Kyriakos Mitsotakis a annulé une visite prévue à Chypre pour mercredi, et les forces armées grecques ont décrété trois jours de deuil.

«Ils ont offert leur vie pour sauver des vies, a déclaré M. Mitsotakis à propos des pilotes. Ils ont prouvé à quel point leurs missions quotidiennes d'extinction d'incendies sont dangereuses... En leur mémoire, nous poursuivons la guerre contre les forces destructrices de la nature.»

Une troisième vague de chaleur consécutive en Grèce a fait repasser les températures au-dessus de 40 degrés Celsius dans certaines parties du pays mardi, au milieu d'une série d'évacuations dues à des incendies incontrôlables depuis des jours, attisés par des vents violents.

On ne sait toujours pas comment ces incendies se sont déclarés, bien que la moindre étincelle puisse déclencher un incendie qui se propage rapidement s'il n'est pas rapidement éteint. Ces derniers jours, plusieurs personnes ont été arrêtées ou condamnées à des amendes dans toute la Grèce pour avoir accidentellement allumé des feux

D'autres pays méditerranéens ont également été touchés par des incendies de forêt, qui ont fait au moins 34 morts en Algérie.

Des fonctionnaires de l'Union européenne ont imputé au changement climatique la fréquence et l'intensité croissantes des incendies de forêt sur le continent européen, notant que 2022 a été la deuxième année la plus meurtrière en termes de dégâts causés par les incendies de forêt, après 2017.

Un porte-parole des pompiers grecs a déclaré que les incendies les plus graves survenus mardi se trouvaient sur l'île de Rhodes et sur l'île de Corfou, deux destinations touristiques très prisées.

«Sur les autres fronts, nous devons faire face à de nombreux cas de reprise du feu», a déclaré Ioannis Artopios.

Quatre villages de Rhodes ont été évacués mardi, alors que le feu qui brûle depuis huit jours continue de progresser à l'intérieur des terres, incinérant des zones forestières montagneuses, y compris une partie d'une réserve naturelle.

Cinq autres évacuations ont été ordonnées à Corfou et une dans la nuit à Evia.

À Rhodes, des habitants désespérés, dont plusieurs portaient des serviettes mouillées autour du cou pour se protéger de la chaleur torride, ont utilisé des pelles pour repousser les flammes qui s'approchaient de leurs maisons, tandis que les avions et les hélicoptères de lutte contre les incendies ont repris leurs largages d'eau dès les premières lueurs de l'aube.

«Pour le douzième jour, dans des conditions extrêmes de chaleur et de vents violents, nous luttons sans relâche sur des dizaines de fronts de feu de forêt. Les pompiers grecs ont combattu plus de 500 incendies, soit plus de 50 par jour», a dit Vassilis Kikilias, le ministre chargé de la crise climatique et de la protection civile.

Les autorités ont précisé que plus de 20 000 personnes avaient été évacuées sur l'île, principalement des touristes au cours du week-end, lorsque des incendies ont ravagé deux zones côtières dans le sud-est de Rhodes.

L'île de Rhodes est très prisée des touristes nordiques, qui devraient continuer à s'y rendre cette semaine.

Selon le journal suédois Aftonbladet, deux vols nolisés complets devaient partir de Suède mercredi. Les voyagistes ont indiqué que les vacanciers se rendraient dans les stations balnéaires de la partie nord de Rhodes, jusqu'à présent épargnée.

L'Union européenne a envoyé 500 pompiers, 100 véhicules et sept avions de dix États membres, tandis que la Turquie, Israël, l'Égypte et d'autres pays ont également envoyé de l'aide.

Ailleurs en Europe

Parmi les pays contributeurs, l'Italie a dû faire face à ses propres incendies et à des conditions météorologiques extrêmes.

Sur l'île de Sicile, deux personnes ont été trouvées mortes dans une maison détruite par le feu. L'aéroport international de Palerme a temporairement fermé ses portes à l'approche des flammes. Dans le nord de la Lombardie, une puissante tempête a provoqué des inondations et des coupures d'électricité et a été tenue pour responsable de la mort d'une jeune fille de 16 ans dans un camp de scouts.

En Turquie, les autorités ont évacué une douzaine d'habitations et un hôpital par précaution mardi, après qu'un incendie de forêt a fait rage dans une zone forestière accidentée près de la station balnéaire méditerranéenne de Kemer, dans la province d'Antalya.

Un autre incendie, qui s'est déclaré dans la province occidentale de Manisa, a été maîtrisé un jour après avoir atteint un petit village, détruisant au moins 14 maisons. Tous les habitants ont été évacués et personne n'a été blessé.

À Athènes, les autorités ont repris les heures de fermeture de l'Acropole antique l'après-midi, en réponse à la chaleur accablante.