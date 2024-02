Un avion transportant quatre parachutistes canadiens s'est écrasé sur une plage dimanche dans le sud du Mexique, tuant un homme qui se trouvait sur la plage.

Aucune information n'a été donnée dans l'immédiat sur les raisons de l'accident, mais l'avion semble avoir fait un atterrissage forcé et est en grande partie intact.



Cependant, il est tombé dans une partie relativement peuplée de la plage de la Ville de Puerto Escondido, sur la côte pacifique, et a atterri presque sur la victime, dont la nationalité n'a pas été révélée.

Les quatre Canadiens et le Mexicain qui se trouvaient à bord du petit avion ont été évacués de l'appareil et emmenés dans un centre hospitalier pour être soignés. Le bureau de la protection civile de l'État d'Oaxaca a déclaré que leur état était «stable».

Il n'y a pas eu d'informations immédiates sur les noms ou les villes d'origine des Canadiens.

Le bureau a précisé que la femme du défunt se trouvait à proximité, mais qu'elle était indemne.

L'accident s'est produit à quelques mètres de l'eau et encore plus près d'une structure de plage en bois du type de celles fréquemment utilisées à Puerto Escondido pour les restaurants.

Une vidéo de l'accident publiée sur les réseaux sociaux montre des plagistes transportant au moins une personne de l'avion sur le sable.

«Un avion Cessna 208B Grand Caravan (N80GE) a dû effectuer un atterrissage d'urgence sur la plage de Bacocho, à Puerto Escondido, Oaxaca, plus tôt dans la journée. Les habitants ont tenté d'évacuer, six sont blessés et un baigneur a perdu la vie», peut-on lire dans la publication de FL360aero.

A Cessna 208B Grand Caravan aircraft (N80GE) had to make an emergency landing on Bacocho beach, in Puerto Escondido, Oaxaca earlier today. Locals tried to evacuate, six are injured, one beachgoer lost life.#aircraft #aviation pic.twitter.com/sXPFopnEtU