Six personnes ont été transportées à l'hôpital lundi après une collision impliquant un autobus scolaire au nord de Calgary, en Alberta, a déclaré la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

La police a indiqué dans un communiqué qu'un policier de Didsbury avait croisé un autobus scolaire renversé sur l'autoroute 2A, à la hauteur de Township Road 320.



«Nous pouvons rapporter qu'il y avait neuf élèves, deux enseignants et le chauffeur dans le bus au moment de la collision», a indiqué la police plus tard dans la journée.

Les ambulanciers sont intervenus vers 10h30, selon les services médicaux d'urgence.

«Au total, six personnes ont été transportées à l'hôpital», a indiqué dans un courriel Adam Loria, porte-parole des services médicaux d'urgence de Calgary.

Deux jeunes et un adulte ont été conduits vers des hôpitaux de Calgary, tandis que trois jeunes ont été emmenés au Didsbury Health Centre.

M. Loria a précisé que les six personnes ont été transportées par ambulance avec des blessures ne mettant pas leur vie en danger.

Des policiers de Didsbury sont restés sur les lieux lundi après-midi. Les conditions routières au moment de l'accident seraient à l'origine de la collision, mais l'enquête est toujours en cours, précise un communiqué.

L'autoroute 2A, qui se trouve au nord de Calgary, sera probablement fermée pendant trois à quatre heures selon la police et elle a demandé aux automobilistes d'éviter la zone.

La police est intervenue lundi à la suite de multiples collisions dans le secteur, notamment sur l'autoroute 2, en raison du mauvais état des routes.

Les Albertains se sont réveillés avec de la pluie verglaçante et des chutes de neige sont prévues plus tard. Selon Environnement Canada, on pourrait voir des accumulations de 10 à 15 centimètres d'ici mardi.