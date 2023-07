Les autorités britanniques ont arrêté un Canadien soupçonné de faire partie d'un groupe terroriste.

La police métropolitaine de Londres, en Angleterre, a déclaré que des détectives antiterroristes avaient arrêté un ressortissant canadien de 28 ans à l'aéroport d'Heathrow peu après midi, mardi.

Les forces de l'ordre ont indiqué que l'homme venait d'arriver sur un vol en provenance du Canada et que l'enquête portait sur l'arrestation quelques heures plus tôt d'un autre homme dans l'est de Londres.

Les deux hommes sont soupçonnés d'appartenir à une organisation terroriste interdite, ce qui est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 14 ans de prison si des accusations sont portées.

Les hommes sont actuellement détenus sans mandat, ce qui peut être fait pour un maximum de 48 heures en vertu de la loi britannique sur le terrorisme.

Dans un courriel, la police métropolitaine a déclaré qu'elle ne nommait pas le groupe terroriste, car l'enquête est en cours, et qu'elle ne confirmerait l'identité des personnes arrêtées que si elles étaient accusées d'une infraction.