Des responsables mexicains ont déclaré lundi que trois ressortissants étrangers, dont un Canadien, figuraient parmi les 45 personnes — selon un bilan encore provisoire — qui ont perdu la vie lorsque l'ouragan Otis a frappé la ville balnéaire d'Acapulco, la semaine dernière.

Des procureurs à Acapulco ont déclaré que parmi les morts recensés jusqu'ici figuraient un Canadien, un Américain et un Anglais. Selon les procureurs, ces ressortissants étrangers vivaient à Acapulco depuis un certain temps et n'étaient pas considérés comme des touristes.

Pendant ce temps, la Marine mexicaine a déclaré que les efforts de recherche se concentreraient désormais sur de possibles corps qui pourraient se trouver dans les 29 petits bateaux qui ont coulé dans la baie d'Acapulco la nuit où l'ouragan a frappé.

Le secrétaire à la Marine, l'amiral José Rafael Ojeda, a déclaré que les bateaux avaient été localisés et que les autorités attendaient l'arrivée d'un navire équipé d'une grue, plus tard lundi, pour sortir les épaves de l'eau.

On craint que certains membres d'équipage, portés disparus, se trouvent toujours à bord de bateaux dans la baie. Acapulco est connue à la fois pour son abondance de yachts coûteux et pour ses bateaux d'excursion bon marché qui transportent les touristes dans la région.

À voir également : Où est cette Québécoise? Sa fille est sans nouvelles depuis l'ouragan Otis

L'ouragan a touché Acapulco tôt mercredi dernier avec des vents dévastateurs de 266 km/h, après s'être renforcé si rapidement que les gens ont eu peu de temps pour se préparer. Des résidents ont rapporté que certains équipages avaient choisi ou reçu l'ordre de rester à bord pour surveiller leur embarcation.

Le gouvernement a rapporté dimanche qu'au moins 48 personnes étaient mortes, la plupart à Acapulco, lorsque l'ouragan de catégorie 5 a frappé la côte Pacifique du sud du Mexique. L'agence mexicaine de protection civile a déclaré dans un communiqué que 43 des morts se trouvaient dans la ville balnéaire d'Acapulco et cinq autres dans la ville voisine de Coyuca de Benitez.

Glissements de terrain

À Acapulco, des familles ont organisé dimanche des funérailles pour les morts et ont continué leur quête pour des produits de première nécessité, tandis que des fonctionnaires et des bénévoles déblayaient les rues obstruées par la boue et les débris laissés par Otis.

Katy Barrera, 30 ans, a déclaré dimanche que la famille de sa tante avait été ensevelie sous un glissement de terrain lorsque des tonnes de boue et de roches se sont déversées sur leur maison. Le corps de sa tante a été retrouvé avec les restes de leurs trois enfants âgés de 2 à 21 ans. Son oncle était toujours porté disparu. Par ailleurs, la mère et le frère de Mme Barrera sont également portés disparus.

«Il y a beaucoup, beaucoup de corps ici à la (morgue), qui sont des familles entières; des familles de six personnes, des familles de quatre, voire huit personnes», a déclaré Mme Barrera. «Je demande aux autorités de ne pas mentir (…) Il y a beaucoup de gens qui arrivent morts.»<

Kristian Vera, propriétaire d'un petit bateau de pêche, a déclaré samedi que certaines des personnes mortes étaient soit des pêcheurs qui s'occupaient de leur bateau, soit des capitaines de yacht à qui leurs propriétaires avaient demandé de rester là quand approchait Otis, alors tempête tropicale.

Les responsables de la compagnie nationale d'électricité ont promis de rétablir le courant dans tout Acapulco d'ici mardi soir, une semaine après le passage de l'ouragan.

L’aide a mis du temps à arriver. Les destructions causées par la tempête ont isolé la ville de près d’un million d’habitants le premier jour, et comme Otis a pris de l'ampleur si rapidement mardi, peu de choses avaient pu être organisées à l’avance.

L'agence fédérale de protection civile a recensé 220 000 maisons endommagées par l'ouragan, qui a fait éclater les vitres et les murs de certains hôtels en hauteur, et arraché les toits de tôle de milliers de résidences.