Une porte-parole de la famille d'un Canadien palestinien porté disparu dans la bande de Gaza depuis plus de deux semaines a déclaré qu'il avait pris contact avec ses proches lundi et qu'il allait bien.

Zaheera Soomar affirme que Mansour Shouman documentait la crise humanitaire dans l'enclave palestinienne au beau milieu de la guerre entre Israël et le Hamas lorsqu'il a perdu contact, le 21 janvier dernier, avec sa mère, sa femme et ses collègues au Canada et à Abou Dabi, aux Émirats arabes unis.

Affaires mondiales Canada a confirmé quelques jours plus tard être au courant qu'un Canadien était porté disparu dans la bande de Gaza.

Mme Soomar a indiqué à Toronto que M. Shouman avait pris contact lundi avec sa famille et l'équipe qui soutiennent son travail. Elle a signalé qu'il avait depuis publié une vidéo de lui-même en ligne, dans laquelle il affirme qu'il se trouve à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, après avoir échappé à plusieurs combats dans cette guerre.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré mardi matin qu'elle avait appris la bonne nouvelle et qu'elle espérait parler bientôt avec la mère de M. Shouman.

Dans la vidéo publiée en ligne, M. Shouman raconte qu'il a laissé son téléphone derrière lui alors qu'il partait vérifier un projet avec d'autres. Il a déclaré qu'il avait ensuite été pris dans une série d'attaques et s'était réfugié à plusieurs endroits. Il soutient qu'il est maintenant de retour dans un complexe hospitalier de Khan Younès.

«Depuis deux semaines, nous sommes allés de maison en maison dans tout l'ouest de Khan Younès, dit-il. Nous n'avons jamais quitté Khan Younès, nous n'avons jamais pensé à quitter Khan Younès.»

Sa femme et ses enfants ont fui

M. Shouman avait auparavant travaillé dans l'industrie du pétrole et du gaz à Calgary. Il est père de cinq enfants, qui ont quitté Gaza avec sa femme à la fin de l'année dernière.

Il a attiré l'attention grâce aux vidéos et aux messages qu'il publie sur ses réseaux sociaux, documentant la guerre qui a commencé le 7 octobre.

À Toronto, Mme Soomar, qui fait partie d'un groupe soutenant M. Shouman, a déclaré que ses proches étaient soulagés d'avoir enfin de ses nouvelles.

«Nous sommes en quelque sorte réconfortés et heureux qu'il ait pris contact, mais nous continuons également à nous inquiéter pour sa sécurité et la suite des choses, a déclaré Mme Soomar. Il y a beaucoup de décisions à prendre entre sa mère, sa femme et lui, et nous voulons seulement respecter cela.»

Gaza est constamment la cible des bombardements alors qu'Israël riposte contre le Hamas, qui contrôle le territoire, après l'attaque brutale du 7 octobre qui a fait 1200 morts et 250 otages.

Au milieu de cette riposte militaire massive d'Israël, le ministère de la Santé, dirigé par le Hamas, affirme que plus de 27 478 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza, dont des militants.