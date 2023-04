Un Canadien sur trois dit éprouver des difficultés financières en raison du coût élevé de la vie, un niveau jamais vu depuis le début de la pandémie de COVID-19, selon un récent sondage de l'Institut Angus Reid.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Le sondage mené auprès de 1 600 Canadiens, et publié jeudi dernier, a révélé que 34 % des Canadiens sont en «mauvaise» ou «terrible» situation financière, en hausse de six points de pourcentage par rapport à juillet dernier.

En comparaison, 27 % des Canadiens ont déclaré être dans une situation financière mauvaise ou terrible en avril 2020, lorsque les gouvernements ont mis en place des mesures de confinement pour tenter de freiner la propagation de la COVID-19.

«Le fait qu'un plus grand nombre de personnes se décrivent en mauvaise posture financière montre peut-être à quel point les derniers mois ont été difficiles pour les Canadiens.» - Note tirée du sondage d'Angus Reid

La Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 4,5 % en mars après une année de hausses pour tenter de lutter contre l'inflation. La décision sur les taux intervient alors que le taux d'inflation annuel reste élevé mais continue de baisser, atteignant 5,2 % en février.

Cependant, l'inflation alimentaire est restée encore plus élevée, à environ 10 % d'une année sur l'autre.

Le sondage Angus Reid a révélé que plus de la moitié des Canadiens gagnant moins de 50 000 $ par année ont déclaré être dans une situation financière «mauvaise» ou «terrible».

Depuis environ 18 mois maintenant, environ la moitié des Canadiens ont également déclaré qu'il était difficile de nourrir leur ménage.

En mars dernier, 45% des Canadiens ont déclaré que c'était soit difficile, soit très difficile, comparativement à 51 % en septembre 2022, 49 % en mai 2022 et 45 % en octobre 2021.

Réduire les dépenses et «piger» dans l'épargne

67% des Canadiens disent avoir réduit leurs dépenses discrétionnaires en raison de la hausse du coût de la vie et jusqu'à 40 % retirent de l'argent de comptes qu'ils ne touchent pas normalement.

35% ont retardé les cotisations à leurs régimes enregistrés d'épargne-retraite et à leurs comptes d'épargne libre d'impôt et 13 % des répondants disent avoir emprunté de l'argent à des membres de leur famille ou à des amis.

43% des Canadiens retardent un achat important comme une maison, une voiture ou un gros électroménager, 11 pour cent ont vendu un actif comme un véhicule ou des actions, et 8 pour cent ont contracté un prêt bancaire.

Bien que le salaire horaire moyen ait augmenté de 5,4 % en février par rapport à il y a un an, 45 % des Canadiens interrogés ont déclaré n'avoir reçu aucune rémunération supplémentaire de leur employeur au cours des 12 derniers mois.

Ce taux était plus élevé chez les travailleurs à temps partiel, à environ 65 %, comparativement aux travailleurs à temps plein, à 42 %.

Les travailleurs des ventes, de la vente au détail et de l'hôtellerie étaient les moins susceptibles d'avoir obtenu une augmentation, tandis que les gestionnaires et les cadres étaient les plus susceptibles d'en avoir reçu une.

Une situation différente selon les provinces

Les résidents de la Saskatchewan ont signalé les plus grandes difficultés financières au pays, 51 % d'entre eux déclarant être dans une situation financière mauvaise ou terrible.

Le Canada atlantique suivait avec 45 %, dont 20 % qui ont dit qu'ils s'en sortaient à peine – plus que toute autre région du pays.

Pour l'Alberta, le taux est de 42% alors que 36% des résidents de la Colombie-Britannique ont déclaré avoir des difficultés financières.

La proportion de Manitobains déclarant éprouver des difficultés financières était légèrement supérieure à la moyenne nationale, soit 35 %.

Les Ontariens et les Québécois étaient les moins susceptibles de dire qu'ils éprouvaient des difficultés, à 30 et 27 % respectivement.

Méthodologie

L'Institut Angus Reid a mené un sondage en ligne du 30 au 31 mars 2023 auprès d'un échantillon aléatoire représentatif de 1 600 adultes canadiens membres du Forum Angus Reid. À des fins de comparaison seulement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d'erreur de plus ou moins deux points de pourcentage, 19 fois sur 20. Les écarts dans ou entre les totaux sont dus à l'arrondissement. L'enquête a été auto-commandée et payée par l'Institut Angus Reid.