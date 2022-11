Le Bureau de la sécurité des transports des États-Unis (TSA) a trouvé un bagage inhabituel à l’aéroport international John F. Kennedy, alors qu’un agent a remarqué que de la fourrure orange sortait d’une valise ouverte.

Alors que le bagage traversait un scanneur le 16 novembre dernier, la TSA a eu droit à toute une surprise: un passager clandestin ayant quatre pattes et une queue se trouvait à l’intérieur.



Crédit photo: TSA | Twitter

«D’un bon côté, le chat est sorti du sac», a répondu un porte-parole de la TSA sur Twitter, mardi.

Le passager a été dans l’obligation de retourner au guichet après la découverte du chat, a répondu la porte-parole Lisa Farbstein par courriel.



Crédit photo: TSA | Twitter

«Le voyageur a affirmé que le chat appartenait à quelqu’un d’autre vivant à son domicile et qu’il n’était pas au courant que l’animal était dans la valise», a rapporté Mme Farbstein.

Le chat clandestin a finalement été rendu à sa propriétaire, qui a révélé en entrevue avec le New York Post que le chat a probablement rampé dans la valise d’un ami en visite. Elle ne savait pas que son chat avait pris la fuite en catimini avant que les responsables de l’aéroport la rejoignent.

We’re letting the cat out of the bag on a hiss-toric find. This CATch had our baggage screening officers @JFKairport saying, “Come on meow”! Feline like you have travel questions reach out to our furiends @AskTSA. They’re available every day, from 8 a.m. – 6 p.m. (ET). pic.twitter.com/LpIkLbAgzC