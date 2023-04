Un coaccusé dans l'affaire impliquant l'acteur Alec Baldwin relativement à la mort par balle en 2021 d'une directrice photo sur un plateau de tournage a plaidé coupable, vendredi, de manipulation dangereuse d'une arme à feu, et il a été condamné à six mois de probation.

Le coordinateur de la sécurité et assistant-réalisateur David Halls avait accepté de plaider coupable à l'accusation relativement à la mort de Halyna Hutchins sur le tournage du western Rust au Nouveau-Mexique. Il devra également payer une amende de 500 $, suivre un cours de sécurité des armes à feu et accomplir 24 heures de travaux dans la communauté.

En vertu de l'accord de plaidoyer, M. Halls a accepté de témoigner honnêtement lors de toute audience ou procès à venir. Cela comprend donc les poursuites au criminel contre Alec Baldwin et l'armurière de plateau Hannah Gutierrez-Reed, qui ont tous les deux plaidé non coupables à l'accusation d'homicide involontaire.

Une audience préliminaire d'une semaine, en mai, décidera si les preuves contre Baldwin et Gutierrez-Reed sont suffisantes pour procéder.

L'avocate de David Halls avait exhorté le tribunal à ne pas lui imposer une peine de prison – la peine maximale possible étant de six mois derrière les barreaux –, soulignant que son client était «extrêmement traumatisé et rongé par la culpabilité».

La directrice photo Hutchins est décédée peu de temps après avoir été atteinte par Baldwin d'un coup de feu, le 21 octobre 2021, lors de répétitions sur un ranch en banlieue de Santa Fe. La balle, réelle, a tué Mme Hutchins et blessé le réalisateur, Joel Souza.

S'ils étaient reconnus coupables d'homicide involontaire, l'acteur Baldwin et l'armurière Gutierrez-Reed seraient passibles d'une peine maximale de 18 mois de prison.

L'avocate de l'assistant-réalisateur a déclaré au tribunal qu'il avait vérifié les cartouches du revolver avant de le remettre à Baldwin, pour voir s'il s'agissait bien de balles à blanc. Mais la procureure a soutenu que Halls, un vétéran de plus de 30 ans de métier, avait manqué à son devoir de «dernière ligne de défense» pour la sécurité des armes à feu, et que la fusillade mortelle avait eu lieu après deux incidents liés aux armes sur le plateau.

«C'est la base factuelle sur laquelle M. Halls a invoqué le plaidoyer de non-contestation pour le maniement dangereux d'une arme mortelle», a-t-elle expliqué au tribunal.

