Comme la plupart des participants aux concours de beauté, Nazaa'a n'a pas seulement démontré sa grande beauté, mais aussi sa grâce et son élégance.

Elle a battu des cils et affiché son plus beau sourire pour les caméras de télévision à la Coupe du monde Mzayen, un concours de beauté qui s'est déroulé dans le désert du Qatar à environ 25 km de Doha et de la Coupe du monde de soccer masculin.



Crédit photo | Natacha Pisarenko - Associated Press

Nazaa'a, évidemment, est un dromadaire.

C'est en quelque sorte la version moyen-orientale du célèbre Westminster Dog Show aux États-Unis.

Nazaa'a est un sublime spécimen à la crinière soyeuse qui a franchi de nombreuses rondes préliminaires et vaincu des centaines d'autres dromadaires en route vers la conquête du titre du club des dromadaires Mzayen au Qatar, vendredi.

Cet événement, destiné à conscientiser les spectateurs de la Coupe du monde à l'héritage culturel qatari, a été commandité par le ministère des Sports et de la Jeunesse, en partenariat avec le comité organisateur de la Coupe du monde de soccer.



Crédit photo | Natacha Pisarenko - Associated Press

Nazaa'a fut l'un des 15 dromadaires à défiler devant des spectateurs, attirant l'oeil grâce aux voiles colorés et aux colliers ornés de pierres précieuses.

«Je crois que notre dromadaire fut plus spectaculaire que Ronaldo et Messi», a lancé à la blague Jassim al Kuwari, un membre de la famille à laquelle appartient Nazaa'a.

Ce genre d'événement est présenté sporadiquement au Moyen-Orient, où les gens entretiennent des liens affectifs très forts avec les dromadaires depuis des siècles.



Crédit photo | Natacha Pisarenko - Associated Press

«C'est notre culture. Ça remonte à loin, à nos pères, à nos ancêtres, a dit Al Kuwari. Il y avait une compétition aujourd'hui, un concours de beauté. Nous adorons ces dromadaires. Nous leur donnons des noms. Ils font partie de nos familles.»