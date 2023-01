Le procès d'un conducteur ayant causé la mort d'un jeune motocycliste en contournant une famille de canards sur une route de Lanaudière se déroule présentement au Palais de justice de Joliette.

Une vidéo de la violente collision survenue le 22 juillet 2019 à Sainte-Élisabeth, captée par une caméra de surveillance, a été présentée au jury mardi. La famille de la victime voyait d'ailleurs ces images pour la première fois. Noovo Info a obtenu la dite vidéo.

Éric Rondeau, 47 ans, est accusé de conduite dangereuse causant la mort.

Dans une courbe de la route 345, l'accusé a immobilisé sa camionnette Ford F-150 pour laisser passer une cane et six canetons. Il a ensuite dévié dans la voie inverse et c'est à ce moment que le motocycliste de 19 ans arrive à contresens et percute de plein fouet le véhicule.

La victime Félix-Antoine Gagné n'a eu aucune chance.

Un conducteur cause la mort d'un motocycliste en laissant passer des canards. Attention: le contenu de la vidéo pourrait ne pas convenir à tous les auditoires. https://t.co/EEsbTWmngW pic.twitter.com/nGgC070HJN — Noovo Info (@NoovoInfo) January 10, 2023

Ni l'alcool, ni la drogue ne sont en cause dans cette collision ont convenu les parties. Les conditions météo et l'état mécanique des véhicules n'ont pas non plus contribué à l'accident.

La défense soutient qu'aucun geste criminel n'a été posé par l'accusé et qu'il s'agissait d'un mouvement involontaire de sa part.