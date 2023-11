Catherine Ennis et Jean Larocque, un couple de l’Estrie, ont remporté le gros lot du Lotto Max d’une valeur de 55 millions, le 31 octobre dernier.

C’est M. Larocque qui s’est procuré une mise-éclair en vue du tirage.

Le nouveau millionnaire a été stupéfait de constater le lendemain du tirage qu’il avait remporté 55 millions de dollars.

Mme Ennis, a tout d’abord cru à une farce lorsque son conjoint (réputé pour son côté blagueur) lui a annoncé la nouvelle majeure.

Sans hésiter, le couple, formé il y a une quarantaine d'années, est allé déposer le billet gagnant en sécurité dans un coffre de leur institution financière.

Les deux retraités profiteront de leur gain pour «gâter» leurs proches et pour voyager.

On compte aussi donner de l’argent à différents organismes. «On a une vie simple et on veut la garder simple», a avoué M. Larocque. «On n’a jamais fait d’achat sans y avoir pensé […] On aime le plein air et faire du vélo», a-t-il ajouté.

Si la valeur du montant «donne le vertige» au couple, celui-ci affirme qu’il «prendra le temps» pour s’acclimater à leur nouvelle réalité.

Le billet a été acheté au dépanneur JA situé à Coaticook. Le détaillant recevra une commission de 550 000 $ ou 1 % du gain.