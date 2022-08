Un criminel en fuite recherché à travers le pays a finalement été épinglé jeudi à Gatineau.

Un mandat d'arrêt pancanadien avait été émis le 21 juillet dernier contre Kevin Bélanger pour avoir enfreint ses conditions de remise en liberté.



L'homme de 60 ans purgeait une peine de plus de six ans de prison pour fraude et pour s'être fait passer pour un agent de la paix.