Au moins 21 personnes sont mortes dans le sud du Brésil à cause d’une violente tempête qui a provoqué des inondations dans plusieurs villes, ont annoncé les autorités mardi.

Le gouverneur de l’État du Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a annoncé qu’il s’agissait du nombre de morts le plus élevé de l’État en raison d’un phénomène climatique. Il a indiqué qu’une soixantaine de villes avaient été frappées par les pluies qui ont commencé dimanche, l'événement étant classé comme cyclone extratropical.

M. Leite a indiqué que 15 des décès étaient survenus dans une maison de Muçum, une ville d’environ 50 000 personnes.

Le gouvernement de l’État du Rio Grande do Sul a annoncé avoir recensé 1650 personnes sans abri depuis lundi soir.

Des images télévisées ont montré des familles sur le toit de leur maison, implorant de l’aide alors que les rivières débordaient.

La mairie de Muçum a recommandé aux résidants de se procurer des vivres pour subvenir à leurs besoins pendant les 72 prochaines heures.

Le gouverneur a précisé que l’une des personnes décédées était une femme qui avait été emportée lors d’une tentative de sauvetage.

«Je regrette la mort d’une femme lors d’une tentative de sauvetage sur la rivière Taquari, a indiqué M. Leite sur ses réseaux sociaux. Le câble s’est rompu et la femme et le premier répondant qui l’a secourue sont tombés. Malheureusement, la femme n’a pas survécu et le policier est grièvement blessé.»

Le Rio Grande do Sul a été frappé par un autre cyclone extratropical en juin, qui a tué 16 personnes et causé des destructions dans 40 villes, dont un grand nombre autour de Porto Alegre, la capitale de l’État.